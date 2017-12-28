​Невская «бронза»

В 11-й раз в Санкт-Петербурге прошел международный турнир по плаванию на призы 4-кратного олимпийского чемпиона Владимира Сальникова. Казахстан на этих состяза­ниях представляли 6 участников, а лучшие результаты показал олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро алматинец Дмитрий Баландин. На питерской воде он выступил в 3 дис­танциях брассом. На 50 и 200 м, пробившись в финал, наш земляк занял 7-е и 8-е места соответственно, а вот на 100-мет­ровке вошел в тройку сильнейших. Победил (как, впрочем, и на 2 остальных упомянутых дистанциях) россиянин Кирилл Пригода (Санкт-Петербург), показавший 57,03 секунды. Вторым был Илья Шиманович (Беларусь) – 57,65, треть­им – Дмитрий Баландин – 58,78.