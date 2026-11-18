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Внутренние механизмы психики

Сновидения сопровождают человека на протяжении всей жизни: их пытались объяснить философы, богословы, врачи и мистики, однако вопрос об их природе остается открытым и сегодня.

Во времена аль-Фараби интерес к сновидениям был чрезвычайно велик. В исламской интеллектуальной традиции IX–X веков существовала литература по толкованию снов (та’бир ар-ру’я), восходящая к трудам Ибн Сирина и других авторов. Сновидения рассматривались как возможные пророчества, божественные знамения или особая форма откровения, а главной задачей становилась расшифровка скрытого смысла увиденных образов.

Поэтому в 24-й главе «Трактата о взглядах жителей добродетельного города», озаглавленной «О причинах сновидений», я ожидала встретить рассуждения о пророческих снах, божественном провидении или мистической природе откровения. Однако аль-Фараби интересует совсем другой вопрос. Он сознательно различает толкование сновидений и исследование их природы. Вместо того чтобы спрашивать, что означает сон, философ пытается понять, каким образом он возникает. Иными словами, аль-Фараби интересует не символика сновидений, а механизм их появления. Именно эта смена исследовательского вопроса делает его рассуждения неожиданно современными.

Глава начинается не с анализа отдельных образов, а с описания человеческой души и тех ее способностей, которые участвуют в формировании внутреннего опыта. Вместо мистического объяснения аль-Фараби предлагает исследовать внутренние механизмы психики. Философ пишет: «Когда наступает состояние сна, воображающая сила становится одинокой и лишается ощущаемых форм, постоянно возобновляющихся в ней чувствами. Она перестает обслуживать мыслящую и стремящуюся силы и возвращается к чувственным формам, которые находит сохраненными и действующими в ней».

В этой небольшой фразе уже содержится несколько важных наблюдений. Во-первых, сон начинается тогда, когда прекращается поток новых чувственных впечатлений. Во-вторых, воображение не перестает работать. Напротив, именно оно получает возможность действовать самостоятельно, обращаясь к уже накопленному опыту. Современная нейрофизиология описывает этот процесс другим языком. Во время сна значительно уменьшается поступление внешней сенсорной информации, однако мозг продолжает активно обрабатывать уже существующие следы памяти. Исследования ученых из Гарварда Роберта Стикголда и Мэттью Уокера показывают, что сон представляет собой не период пассивного отдыха, а время интенсивной переработки опыта, его интеграции и реорганизации.

Конечно, аль-Фараби не мог говорить о нейронных сетях или консолидации памяти. Но его объяснение оказывается удивительно близким современной нау­ке: источник сновидений находится не вне человека, а внутри самой психики.

Рекомбинация памяти

Аль-Фараби идет дальше в своих размышлениях. Воображение, по его мнению, не ограничивается сохранением образов. Он пишет: «Воображающая сила воздействует на эти формы, составляя одни с другими и отделяя одни от других». И далее: «Помимо сохранения и сочетания чувственных форм, воображающая сила имеет третью функцию – моделирование».

Философ рассматривает воображение как активную силу: оно не воспроизводит пережитое буквально, а преобразует его. Именно поэтому в сновидении рядом могут оказаться люди, никогда не встречавшиеся друг с другом, знакомые места приобретают новые очертания, а события разных лет складываются в единый сюжет. Эти идеи подтверждаются современными открытиями о том, что во сне мозг не просто воспроизводит прошлый опыт, а осуществляет рекомбинацию памяти (memory recombination), то есть отдельные элемен­ты воспоминаний объединяются в новые сочетания, позволяя человеку увидеть новые связи между событиями. Сон оказывается не архивом прошлого, а пространством, где память продолжает изменяться.

Особое внимание аль-Фараби уделяет взаимодействию воображения и того, что переводчик называет «стремящейся силой». Аль-Фараби пишет: «Когда она [воображающая сила] встречает стремящуюся силу, подготовленную таким образом, что она близка к какому-либо качеству или черте характера, как, например, гнев, желание... – она моделирует стремящуюся силу...»

Здесь речь идет о способности психики, связанной с желаниями, страхами, удовольствием, гневом и другими эмоциональными состояниями человека. Аль-Фараби показывает, что содержание сновидений определяется не только памятью, но и эмоциональной жизнью человека. Воображение никогда не существует отдельно от чувств. Работы западных исследователей доказывают то же самое: во время REM-сна мозг повторно обращается к эмоционально значимым событиям, снижая интенсивность эмоциональной реакции. Во многих психологических методиках переработка травматического опыта также происходит через интеграцию интенсивной эмоциональной реакции.

Наше внутреннее «кино»

Чтобы наглядно увидеть, как все элемен­ты рассуждений собираются воедино в теории аль-Фараби, давайте применим его подход к типичному современному сновидению.

Представьте классический тревожный сюжет: «Вы опаздываете на важную презентацию на работе. Вы в панике бежите по коридорам, но внезапно понимаете, что это здание вашей старой школы. Вы вбегаете в класс, но вместо коллег за партами сидят ваши школьные учителя и давно умерший родственник. У доски стоит ваш строгий начальник и требует немедленно включить презентацию на ноутбуке, но кнопки рассыпаются в песок. Вы испытываете парализующий страх провала и в ужасе просыпаетесь».

Если бы аль-Фараби взялся исследовать этот сон, он бы не стал искать в нем мистические предзнаменования грядущего увольнения. Он бы разобрал его как инженер, изучающий работу сложного механизма, разложив все по пунктам.

Первое – «одиночество» воображения. Во сне наши органы чувств отключаются от внешнего мира. Лишенное новых впечатлений, воображение начинает конструировать реальность из того материала, который уже хранится в памяти. Второе – влияние «стремящейся силы» (эмоциональный драйвер). Днем вы испытывали стресс из-за работы или страх некомпетентности. Эта сильная эмоция (тревога⁄страх) является той самой «стремящейся силой», которую воображение обязано «смоделировать», то есть придать бесформенному страху конкретную визуальную оболочку. Третье – комбинация и разделение форм. Чтобы смоделировать этот страх, воображение перебирает архив памяти и находит идеальный, с детства знакомый образ школы, который ассоциируется с сос­тоянием уязвимости.

Затем оно берет образы из настоящего (строгий начальник, ноутбук, дедлайн) и склеивает их. Так начальник оказывается в школе, а рабочая задача превращается в ответ у доски. Четвертое – отсутствие размышления. Поскольку «мыслящая сила» отдыхает, вы не задаетесь вопросом, как ваш нынешний босс оказался в школе, которую вы окончили 20 лет назад, и почему кнопки превращаются в песок. Без фильтра рациональности мозг воспринимает эту сконструированную химеру как абсолютную реальность. Реальность увиденного позволяет мозгу переработать эмоциональную реакцию, снизить ее интенсивность и закрепить в памяти соответствующее знание о ситуации.

Говоря простым языком, анализ аль-Фараби сводится к следующему: сон – это не магия, не тайный знак судьбы и не случайный бред. Это наше собственное внутреннее «кино», где мозг выступает в роли режиссера. Когда мы засыпаем и строгая логика отключается, воображение берет наши дневные переживания или страхи и начинает лепить из них сюжет. Чтобы дать нам прочувствовать соответствующую эмоцию, мозг, как мозаику, склеивает старые воспоминания и недавние события. В результате получается абсурдная, но очень честная история о нашем опыте. Получается, что во сне наша психика, оставшись без контроля разума, «переваривает» накопленные эмоции и помогает нам справиться со стрессом на своем собственном языке.

Удивительно, что аль-Фараби, опи­раясь на философскую логику и наблюдательность, сумел ответить на вопросы, для изучения которых в его время не существовало ни подходящего языка, ни приборов. То, что мыслитель вывел теоретически, анализируя «структуру души», сегодня получило доказательную базу благодаря МРТ, энцефалограммам и экспериментальной науке. Психология и нейрофизиология XXI века фактичес­ки подтвердили чертеж человеческой психики, набросанный философом тысячу лет назад.