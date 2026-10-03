Нейросети на страже порядка

«Широкое применение технологий искусственного интеллекта и дальнейшая цифровизация всех сфер – это не просто тренд, а требование времени для обеспечения правопорядка и безо­пасности наших граждан. Мы должны активно развивать интеллектуальные системы видеонаблюдения и аналитики, позволяющие работать на опережение правонарушений», – отметил Глава государства.

Практической реализацией этих поручений в Актюбинской области стало масштабирование центров оперативного управления. Главный акцент сделан на том, чтобы цифровые технологии работали не только в областном центре, но и охватывали отдаленные районы, создавая единый контур безопасности региона.

Как рассказал заместитель начальника департамента полиции Актюбинской области Руслан Фазкуллин, ЦОУ функционируют во всех 12 районах, при этом семь из них открыты в текущем году. В рамках их создания дополнительно установлено порядка 500 камер видеонаблюдения и 29 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. В среднем в каждом районе теперь работают около 80 камер.

Для координации работы всех 12 районных ЦОУ создан единый областной центр управления, объединивший обращения на линию «102», видеопотоки и данные аналитики в общую цифровую платформу, что позволяет контролировать обстановку в режиме реального времени.

– По области работают свыше 98 тысяч камер, включая системы видеонаблю­дения торговых центров, школ, мечетей, крупных предприятий и других коммерческих и социальных объектов. Из них порядка 34 тысяч мы вывели напрямую в центры оперативного управления. Кроме того, еще шесть тысяч камер по нашим рекомендациям установлены в местах скопления людей и на участках с высокой преступностью для круглосуточного контроля. Но главное – это видеоаналитика: около двух тысяч камер работают с искусственным интеллектом. Примерно 600 из них умеют распознавать лица, а еще 1 400 автоматически фиксируют скопления людей, оставленные предметы, признаки дыма и огня, бегущих граждан и нарушения правил дорожного движения, – отметил Руслан Фазкуллин.

В результате использование цифровых технологий позволило довести раскрываемость уголовных правонарушений в регионе до 71,6%. Только за текущий период с помощью видеонаблюдения выяв­лено 232 преступления и более 28 тыс. административных правонарушений, что существенно превышает показатели прошлого года.

Через аналитику госномеров и систему «Қорғау» на планшетах патрулей полиция установила 2 423 автомобиля, в том числе 43 угнанные машины, и свыше 2,3 тыс. транспортных средств, связанных с преступлениями и правонарушениями. Эффективность работы системы Руслан Фазкуллин подтверждает конкретными примерами:

– В августе около трех часов ночи в Актобе был совершен угон автомобиля. Данные разыскиваемой машины сразу внесли в систему видеоаналитики. Камеры с автоматическим распознаванием госномеров просчитали маршрут угнанного авто без ручного просмотра видеозаписей, и уже через 10–15 минут подозреваемого задержал ближайший экипаж.

Другой случай продемонстрировал возможности распознавания лиц: поднадзорный житель Хромтау, не имевший права покидать свой район, приехал в Актобе. Умная камера в аэропорту моментально распознала его в потоке людей и отправила сигнал оператору ЦОУ, после чего нарушителя задержали. При расследовании квартирных краж и иных преступлений активно используются архивные видеозаписи с близлежащих улиц, позволяющие полностью восстановить маршрут движения злоумышленников.

Под особым контролем полиции находятся и участки с высокой концентрацией ДТП на международной трассе Самара – Шымкент в Хромтауском, Айтекебийском и Иргизском районах. Там работают 12 стационарных комплексов автофиксации, скрытые патрули, беспилотные летательные аппараты для выявления нарушений с воздуха, а также система контроля средней скорости на отрезке Улгайсын – Калыбай.

Ежедневно цифровая система обрабатывает огромный объем данных: операторы ЦОУ выявляют порядка 110 административных нарушений в сутки, а автоматические комплексы фиксируют более тысячи нарушений ПДД в день. При этом благодаря цифровизации линии «102», в том числе и запуску мобильного приложения «102», посредством которого можно отправлять фото, видео или делать SOS-вызовы, время реагирования сведено к строгому нормативу: до пяти минут уходит на прием обращения и передачу карточки наряду, до семи минут – на прибытие сотрудников на место происшествия.

В департаменте полиции подчеркивают, что масштабное развитие ЦОУ и внедрение нейросетей направлены не на увеличение количества штрафов, а на профилактику преступлений, обеспечение неотвратимости наказания и повышение безопасности жителей.

– Наша задача – не просто наращивать количество камер и фиксаций. Это не гонка за показателями. Само наличие умного видеонаблюдения дисциплинирует общество. Поэтому главным критерием эффективности для нас остается не число выписанных протоколов, а реальное снижение прес­тупности и аварийности на улицах и дорогах региона, – резюмировал Руслан Фазкуллин.

В дальнейшем ведомство планирует продолжать интеграцию частных сис­тем видеонаблюдения и наращивать долю камер с нейросетями в отдаленных сельских округах.