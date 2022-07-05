Незабытое старое

Заявление акимата столицы о решении достроить многострадальный ЛРТ вполне тянет на главную новость недели. Откровенно скажем: позорный проект для всей страны вместе с его «сильным запахом коррупции» тянется так долго, что горожанам уже, похоже, безразлично, что с ним будет. Строили же алматинское метро целое десятилетие. Чем ЛРТ хуже? Ах, да, изначальной концепцией хуже, которая после оптимизации стала максимально странной. Меткие на метафоры пользователи Интернета уже сравнили новую схему реализации проекта со скоростным лифтом в двухэтажном доме.

Напомним, что акимат после консультаций с экспертами и открытого конкурса идей решил сократить количество станций, составов и увеличить интервал движения. Получится скоростной экспресс по маршруту аэропорт – новый вокзал. Да, можно иронизировать, что маршрут этот пользоваться спросом не будет, так как не похоже, что все прилетают в международный аэропорт только лишь для того, чтобы сразу куда-то уехать на поезде (движение в обратном направлении тоже неочевидно). Просто нужно понимать, что, пока проект завершат, в районе нового вокзала успеют построить столько домов, что перегонят и правый берег и Косшы, нуждающиеся в быстрых транс­портных связях с новым центром.

Остается только позавидовать упорству столичной администрации, реализующей большие проекты несмотря ни на какие труднос­ти: будь то засыпка Талдыколя, или строительство ЛРТ…

Не менее неожиданная новость – возвращение коронавируса. Вице-министр здравоохранения Казахстана Айжан Есмагамбетова сообщила, что Нур-Султан и Алматы приближаются к «желтой» зоне по эпидемиологической ситуации. Однако, по ее словам, пока речи о карантинных ограничениях нет. Но сердечко екнуло.

В Западно-Казахстанской облас­ти тем временем борются с другой болезнью – незаконной вырубкой дикорастущих дубов с целью изготовления из них веников для бань и саун. Промышляют этим в основном безработные и бомжи. А страдает государственный лес­ной фонд. Ощутив значительное сокращение дубов на территории области, природоохранная служба взялась за дело и за год выписала 60 штрафов на 1,2 млн тенге. Нелегкий пар получается.

Страна отметила Национальный день домбры. В столице праздник собрал 150 исполнителей кюев: профессиональных музыкантов и любителей. Музыка вечна. «Через искусство кюя передается дух свободы», – говорится в поздравлении Главы государства. Через призму искусства можно увидеть и трансформацию приближающегося Дня столицы и программы праздника. Акцент – на культуре и сдержанности. В этом тоже можно рассмотреть признаки Нового Казахстана. Каждый ждет что-то свое от новой жизни.

В Северо-Казахстанской области, например, сообщили об открытии собственного производства офис­ной бумаги. Событие не самое грандиозное, но значимое: глупо ведь платить за бумагу втридорога только потому, что своего производства нет. Это также странно выглядит, как давка в очереди за сахаром в Семее. Конечно, сразу сладкой жизни никто не ждал, но чтобы вот так…

Любопытно, что к новому у всех максимально серьезные требования. Допустим, объявляет Министерство экологии об отстреле 80 тыс. особей сайги для регуляции численности популяции, – а в комментариях множество голосов: «Не ожидали такого увидеть в Новом Казахстане».

Не утихает и шахматный скандал. Пожалуй, со времен противостояния Карпов – Каспаров шахматы не занимали столько места в телевизоре. Пока чемпионки и чиновники пытаются разобраться, кто что просил, сказал и кто как понял происходящее, бывшая шахматистка Узбекистана Улпаш Мусаева рассказала, как в ее стране поддерживают шахматы. Достаточно сказать, что слово «бесплатно» в ее обращении звучит неприлично часто…