Свежий выпуск
​Незабываемое лето
Айгуль БИДАНОВА, Семей

По словам руководителя городского отдела образования Наталии Фесенко, они созданы практически во всех школах региона, за исключением лишь нескольких, где ремонтные работы не совместимы с пребыванием детей. Всего за предстоящий летний сезон различными формами активного отдыха планируется охватить 94% семейских школьников.

– Каждая школа специализируется на чем-то своем, – отметила главный педагог города. – Но есть и общее. В связи с тем, что сегодня в казахстанском обществе идет активный процесс внедрения трехъязычия, каждому пришкольному лагерю рекомендовано включить в свою программу языковой всеобуч. Кроме того, пришкольные лагеря будут работать над развитием лидерских качеств, воспитанием патриотизма, в военно-спортивном и творческом направлениях.

К примеру, активную работу по внедрению полиязычия летом будет проводить Казахско-турецкий лицей, а также филиал ­Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления, который также включил в свою программу занятия по инжинирингу, робототехнике и другим спецдисциплинам. Занятия с детьми будут проводиться как на платной, так и на бесплатной основе.

Как и в прежние годы, будут работать летние площадки при детских досуговых центрах «Жас Қанат» и «Жас Жұлдыз», лагерь полного дня пребывания при Дворце творчества детей и молодежи, экологический лагерь «Отан» при Биологическом центре.

– Организацию отдыха детей школам рекомендовано проводить на протяжении всех летних каникул, – продолжает Наталия Фесенко. – Активное распространение получили так называемые «лагеря одного дня». Уже сейчас многие школы вместе с детьми выезжают на экскурсии в Астану, в этнодеревню Усть-Каменогорска, на родину Абая в Жидебай.

По традиции ребят ждут общение, конкурсы, спортивные и творческие состязания, походы с песнями у костра и дискотеки. Посещение кинотеатров, экскурсии в музеи, Биологический центр, катание на теплоходе, выезды в сосновый бор с играми на свежем воздухе сделают их отдых незабываемым.

Кроме пришкольных в регионе работают три загородных лагеря городского отдела образования. Это «50 лет Турксибу», «Жас Қанат» и «Радуга». Стоимость путевки на один сезон обходится родителям в 22 тыс. тенге. А вот 460 детей из малообеспеченных семей смогут отдохнуть за счет бюджета.

Отдых в подведомственных лагерях также предлагает областное управление образования. В частности, это лагеря в районе озер Алаколь и Зайсан, экологический лагерь им. А. Матросова на берегу реки Горная Ульбинка, что в 25 км от областного центра. Неделя пребывания здесь стоит от 14 тыс. тенге и выше. Каждый из лагерей подарит ребенку массу впечатлений, но один уникален – это экологический лагерь «Отан», действующий при Биологическом центре. Дети здесь не только бесплатно отдыхают на лоне природы в заповедном уголке острова Полковничий, но и получают возможность узнать много нового и интересного о флоре и фауне региона.

Занимаясь фенологическими научными исследованиями, дети наблюдают за растениями, ухаживают за животными, совершают познавательные походы по острову. В лагере постоянно проводятся развлекательные мероприятия, различные соревнования и интеллектуальные викторины. По наблюдениям преподавателей, с каждым годом число юнатов увеличивается.

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