​Незабываемые встречи на Земле

Вначале радушная встреча ожидала его в аэропорту, а затем Айдын Аимбетов и заместитель акима города Арман Кырыкбаев побывали в КазНУ им. Аль-Фараби, где их встретил ректор университета Галымкаир Мутанов. Гости ознакомились с работой нанолаборатории, научно-технического парка, посетили уникальную библиотеку одного из ведущих вузов страны.

Космонавт также выступил перед студенческой аудиторией. Следует отметить, что ранее он принял участие в научном эксперименте «Кулоновский плазменный кристалл», который был разработан учеными университета и затем вошел в научную программу полета А. Аимбетова на Международную космическую станцию.

Сейчас молодые ученые привлечены к разработке программы будущих космических экспериментов, которые будут проводиться казахстанскими космонавтами. Кроме того, продолжается работа над научным проектом по созданию антифрикционного материала на основе углеродных наноструктур. Проводятся исследования как по программе «Плазменный кристалл-4», так и по другим проектам.

Космонавт посетил Алматинскую республиканскую военную школу-интернат им. Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы. Директор этого учебного заведения полковник Аманжол Казымбет рассказал высокому гостю, что открылось оно в феврале 1983 года. Профессиональная ориентация воспитанников направлена на продолжение учебы в высших военных учебных заведениях Министерства обороны Казахстана, МВД, КНБ, МЧС, а также в вузах дальнего и ближнего зарубежья.

Школа за 32 года существования прошла достойный путь развития, достигнув больших успехов в модернизации отечественной системы образования. Космонавт ознакомился с современной образовательной базой учебного заведения, возложил цветы к памятнику Б. Момышулы.

В беседе с учащимися Айдын Аимбетов рассказал о научных экспериментах, которые проводил на орбите, о влиянии космических лучей на организм человека. Говоря о своих ощущениях, испытанных на космической станции, он отметил, что, увидев в иллюминаторе Землю, особенно остро осознаешь, что на планете не должно быть каких-либо границ между государствами, народы должны жить в мире и согласии.

Отвечая на вопрос «Как стать космонавтом?», Айдын Аимбетов рассказал, что сам он прошел долгий и трудный путь к космосу, и что здесь одного желания мало. Нужны воля и терпение.

В гимназии № 159 им. Ы. Алтынсарина космонавта встречали цветами. Директор учебного заведения Аякуль Миразова, которая удостоена звания «Қазақстанның Еңбек Ері» и которой Президент страны лично вручил орден «Отан» и медаль «Алтын Жұлдыз», ознакомила космонавта с образовательным и воспитательным процессами, достижениями коллектива и учащихся на международных конкурсах и олимпиадах. Айдын Аимбетов провел с учащимися доверительную беседу, ответил на их вопросы.

Интересной и содержательной была встреча в Академии гражданской авиации. Здесь гость осмотрел некоторые тренажерные комплексы, рассказал о результатах своей работы, которую провел на Международной космической станции.

Состоялась также встреча космонавта с акимом города Бауыржаном Байбек.