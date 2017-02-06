​Незадолго до плей-офф

В рамках ВХЛ усть-каменогорское «Торпедо» дома обыграло красноярский «Сокол» (3:2) и вновь вернулось на первое место в турнирной таблице. В это же время в Караганде «Сарыарка» уверенно победила «Ермак» из Ангарска – 3:0 и уже после следую­щей игры может переместиться с третьего на второе место.

«Арланы» осадили «патриотов»

Казахстанский клуб «Астана Арланс» стартовал в новом сезоне Всемирной серии бокса (WSB) с победы. Первым соперником «волков» выступила российская команда Patriot Boxing Team. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:2 в пользу наших файтеров.

Свои поединки выиграли Ильяс Сулейменов (в весе до 56 кг), Абильхан Аманкул (до 75 кг) и Антон Пинчук (до 91 кг). Добавим, что соперниками нашей дружины в группе также являют­ся клубы «Чайна Драконс» (Китай) и «Узбек Тайгерс» (Узбекистан).

Пожелаем Юлие удачи

Первая ракетка Казахстана Юлия Путинцева впервые в своей карьере вышла в финал турнира серии WTA St Petersburg Ladies Trophy в Санкт-Петербурге, призовой фонд которого превышает 700 тыс. долларов.

В полуфинале соревнований наша теннисистка, которая располагается на 34-м месте в рейтинге WTA, обыграла пятую ракетку мира Доминику Цибулкову из Словакии со счетом 3:6, 6:4, 6:4. В финале престижного турнира казахстанка встретится с француженкой Кристиной Младенович. Напомним, что еще в четвертьфинале Путинцева преподнесла сюрприз, обыграв россиянку – восьмую ракетку планеты Светлану Кузнецову, у которой за плечами две победы на турнирах «Большого шлема» (US Open-2004 и «Ролан Гаррос-2009»).