Незаконно! АЗРК высказалось о навязывании дополнительного оборудования по льготному автокредитованию

Навязывание автосалонами дополнительного оборудования при реализации автомашин в рамках программы льготного автокредитования незаконно. Об этом заявили в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК, сообщает Kazpravda.kz.

В АЗРК подчеркнули, что реализация товаров с принудительным ассортиментом запрещена Законом «О защите прав потребителей» и является основанием для принятия мер реагирования органами защиты прав потребителей.

«Если данные действия причинили или могут причинить ущерб другим субъектам рынка – поставщикам данного оборудования, то это является нарушением антимонопольного законодательства и влечет административную ответственность в виде штрафа в сумме от 200 до 1500 МРП либо оборотный штраф в размере от 3 до 5% от дохода (выручки) с конфискацией монопольного дохода при признании субъекта, занимающим доминирующее положение на рынке.

Антимонопольный орган предупреждает автодилеров о недопустимости фактов навязывания дополнительного оборудования потребителям и сообщает о начале анализа рынка первичной розничной реализации легковых автомобилей», – заявили в агентстве.

Столкнувшихся с навязыванием дополнительного оборудования при реализации автомобилей попросили обращаться в органы защиты прав потребителей и антимонопольный орган.