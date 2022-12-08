Незаконно обналичивших 135 млрд тенге осудили в Караганде

Экономика

В противоправную деятельность было вовлечено порядка 300 человек, в том числе иностранных граждан, а также около 500 лжекомпаний и 5 тыс. контрагентов.

кадр из видео

Суд поставил точку в деле о крупной сети незаконного обналичивания средств, в которую было вовлечено несколько сотен человек. Расследование в отношении обнальщиков было завершено в июле текущего года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

По данным следствия, фигуранты дела длительное время содействовавшили субъектам предпринимательства в незаконном обналичивании денежных средств на сумму более 135 млрд. тенге и пособничестве в уклонении от уплаты налогов.

«В противоправную деятельность было вовлечено порядка 300 человек, в том числе иностранных граждан, а также около 500 лжекомпаний и 5 тыс. контрагентов.

5 декабря текущего года приговором суда Казыбекбийского района Караганды все 20 фигурантов дела признаны виновными по ч.3 ст. 216, ч.3 28-245 УК РК и осуждены к различным срокам наказания. Практика расследования этого преступления позволила выработать алгоритмы работы по противодействию теневой экономике в РК», - рассказали в КНБ.

Представители комитета резюмировали, что эти меры оказали положительный эффект и позволили сократить размеры незаконного обналичивания денежных средств в стране.

 

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