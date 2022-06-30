Незаконно продававшему дизтопливо директору ТОО вынесли приговор в Атырау

Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу по Атырауской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ТОО «Азия ТЭГ» и ТОО «Евро-Азия ТЕМП», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ.

"В 2021 году руководитель ТОО приобрел более 3 тыс. тонн дизтоплива в Жылыойском районе без документов, реализовал в Мангистауской области и получил незаконный доход в сумме 796,5 млн тенге. Кроме того, данное лицо являясь директором ТОО "Евро-Азия ТЕМП", в 2021 году незаконно приобрел почти 3 тыс. тонны дизтоплива без документов, реализовал в Мангистауской области и получил незаконный доход в сумме 990 млн. тенге", - рассказали в агентстве.

Приговором суда директор ТОО признан виновным, назначено наказание - 3 года лишения свободы.

На основании Закона «Об амнистии» срок сокращен до двух лет лишения свободы, добавили в пресс-службе.