Незаконно заработали более 15 млн тенге: осуждены организаторы игорного бизнеса

Департамент Агентства Казахстана по финансовому мониторингу по городу Алматы выявил группу лиц, организовавшую незаконный игорный бизнес в Алматы и Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

Ликвидировано 4 игровых заведения и 14 игровых точек. Изъято 48 игровых терминалов и 32 единицы компьютерной техники.

Виновные лица извлекли доход более чем в 15 млн тенге, отметили в ведомстве.

Приговором суда 5 фигурантов осуждены к лишению свободы от 2 до 4 лет.

АФМ предупреждает, что в соответствии с Уголовным кодексом РК, за организацию игорного бизнеса, а также за предоставление арендного помещения для азартных игр предусмотрено уголовное наказание.