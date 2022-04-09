Незаконное майнинговое оборудование для добычи цифровой криптовалюты нашли в одном из торгово-развлекательных центров города Нур-Султана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции столицы.

В полицию Нур-Султана поступил вызов о том, что в паркинге ТРЦ обнаружено оборудование для майнинга. В ходе обхода помещения на поверхности вентиляционной трубы найдено 4 включенных аппарата.

Незаконное оборудование обнаружил инженер объекта ТРЦ при проверке кабельных линий и сообщил руководству.

В настоящее время материал по факту передан в Департамент экономических расследований для обеспечения доследственной проверки и принятия процессуального решения, заключили в полиции.