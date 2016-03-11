Незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан

Из материалов уголовных дел следует, что двое граждан РК, находясь на территории РФ, добравшись до пункта пропуска РФ на неустановленном следствием автотранспорте, следуя в пешем порядке, незаконно пересекли государственную границу вне пункта пропуска между Российской Федерацией и Республикой Казахстан.

Санкция статьи 392 части 1 УК РК предусматривает штраф в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо лишение свободы на срок до одного года, с выдворением за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства сроком на пять лет.

При этом, суд назначил подсудимым наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с применением ст.63 УК РК (условно), с установлением пробационного контроля сроком на 6 месяцев, посчитав данную меру наказания достаточным для их исправления.

При назначении данного вида наказания суд, в соответствии со ст.53 УК РК, учел обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность и наказание, к которым отнес совершение преступления впервые, признание своей вины и раскаяние в содеянном.

С учетом того, что подсудимые являются гражданами Республики Казахстан в отношении них не подлежит применение дополнительной меры наказания в виде выдворения за пределы РК, предусмотренной ч.1 ст.392 УК РК.

Приговор суда не вступил в законную силу.

