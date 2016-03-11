Незаконное пересечение Государственной границы Республики Казахстан Официально 5023

Из материалов уголовных дел следует, что двое граждан РК, находясь на территории РФ, добравшись до пункта пропуска РФ на неустановленном следствием автотранспорте, следуя в пешем порядке, незаконно пересекли государственную границу вне пункта пропуска между Российской Федерацией и Республикой Казахстан.



Санкция статьи 392 части 1 УК РК предусматривает штраф в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо лишение свободы на срок до одного года, с выдворением за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства сроком на пять лет.



При этом, суд назначил подсудимым наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с применением ст.63 УК РК (условно), с установлением пробационного контроля сроком на 6 месяцев, посчитав данную меру наказания достаточным для их исправления.



При назначении данного вида наказания суд, в соответствии со ст.53 УК РК, учел обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность и наказание, к которым отнес совершение преступления впервые, признание своей вины и раскаяние в содеянном.



С учетом того, что подсудимые являются гражданами Республики Казахстан в отношении них не подлежит применение дополнительной меры наказания в виде выдворения за пределы РК, предусмотренной ч.1 ст.392 УК РК.



Приговор суда не вступил в законную силу.



