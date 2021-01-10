Незаконную агитацию партии "Акжол" проводили в "день тишины" - Прокуратура

Политика
66
Екатерина Елисеева
В Алматы в "день тишины" перед выборами проводили незаконную агитацию партии "Акжол". Об этом сообщил Старший помощник Генерального Прокурора РК Азамат Саргазин на брифинге в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В соответствии с Конституционным законом "О выборах в РК" в день выборов и предшествующий ему день любая предвыборная агитация запрещена. Однако вчера – в "день тишины" в Алматы гражданин Б. проводил агитацию в поддержку партии "Акжол" с распространением анонимных агитматериалов", – сообщил спикер. 

Он отметил, что по данному факту прокуратурой Алматы  в порядке сокращенного производства, то есть без направления материалов в суд в связи с признанием вины, подозреваемый привлечен к административной ответственности по ст.102, 113 КоАП в виде штрафа в общем размере 20 МРП.

Напомним, в Казахстане проходят очередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов.

К выборам допущены пять партий: Политическая партия "ADAL", Демократическая партия Казахстана "Ак жол", Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Народная партия Казахстана и Партия "Nur Otan".

Отметим, выборы 98 депутатов Мажилиса осуществляются путем тайного голосования по партийным спискам, еще 9 депутатов избираются Ассамблеей народа Казахстана.

Ранее стало известно, какие правила обяжут соблюдать казахстанцев на избирательных участках.

Всего в республике 10 060 избирательных участков, в том числе 66 избирательных участков при представительствах страны в 53 иностранных государствах.

Популярное

Все
Обязаны ли родители помогать с внуками?
Прославил родной Кокшетау
Если в сердце живет любовь
Неприкосновенность гарантируется
Ержан да Татьяна
Укреплять доверительный диалог
Аплодисменты Индии
Қазақ күресі в Европе
Добился и восстановился
Делая выбор, анализируйте рейтинги
Признание вдохновляет
Сердце, отданное Казахстану
Транспортный потенциал страны
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
На участке голанского преткновения
Срединный коридор открывается
Напал на школьницу
Казахстанский скакун выиграл скачки в Дубае
К вулкану по полярному плато
Медсестры с автоматами
Осужден подросток, сообщивший о «бомбе» в ТРЦ Петропавловска
Алихан Смаилов: 8 тысяч молодых семей смогут приобрести жилье на льготных условиях
Землетрясение в Алматы: Оштрафованы распространившие фейки женщины
Казахстанские хоккеисты выиграли бронзу Юношеской Олимпиады в Канвоне
Казахстан и Таджикистан договорились о сотрудничестве в банковской сфере
Почетное консульство Казахстана открылось в Канаде
Религиозных радикалов задержал КНБ
Деньги 3.0: главное – зарабатывать по правилам
Электронную платформу для выбора школьных учебников разработали в Казахстане
«Захват» школы в Актобе: О провокации заявили стражи порядка
Закончен процесс по громкому делу о стрельбе в баре, в результате которой погиб мужчина
Вспомнить забытое старое…
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Твори добро на всей Земле
Дед Мороз – не роль, а миссия
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Полиция столицы предупредила горожан о новом виде мошенничества
69 молочных ферм запустят в Казахстане в рамках Большого проекта
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Как Казахстан расширил свое присутствие в ЮНЕСКО, рассказал Ерлан Карин
Школа имени Динмухамеда Кунаева открылась в Шымкенте
Установить в автобусах тревожные кнопки предложили в Астане
Токаев назначил командующего Силами спецопераций ВС РК
О возможной отмене рейсов предупредил аэропорт Астаны
Сезонную работу казахстанцев на фермах Англии обсудили в Минтруда
$1,5 млрд готов вложить инвестор в проекты Туркестанской области
Алихан Смаилов утвердил сроки национальной сельхозпереписи

Читайте также

Казахстан улучшил позиции по уровню восприятия коррупции за…
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев почтил память Ислама …
Гуманитарная работа под угрозой
Продуктивная прагматичность

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]