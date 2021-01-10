Незаконную агитацию партии "Акжол" проводили в "день тишины" - Прокуратура

В Алматы в "день тишины" перед выборами проводили незаконную агитацию партии "Акжол". Об этом сообщил Старший помощник Генерального Прокурора РК Азамат Саргазин на брифинге в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"В соответствии с Конституционным законом "О выборах в РК" в день выборов и предшествующий ему день любая предвыборная агитация запрещена. Однако вчера – в "день тишины" в Алматы гражданин Б. проводил агитацию в поддержку партии "Акжол" с распространением анонимных агитматериалов", – сообщил спикер.
Он отметил, что по данному факту прокуратурой Алматы в порядке сокращенного производства, то есть без направления материалов в суд в связи с признанием вины, подозреваемый привлечен к административной ответственности по ст.102, 113 КоАП в виде штрафа в общем размере 20 МРП.
Напомним, в Казахстане проходят очередные выборы депутатов
Мажилиса и маслихатов.
К выборам допущены пять партий: Политическая партия "ADAL", Демократическая партия Казахстана "Ак жол", Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Народная партия Казахстана и Партия "Nur Otan".
Отметим, выборы 98 депутатов Мажилиса осуществляются путем тайного голосования по партийным спискам, еще 9 депутатов избираются Ассамблеей народа Казахстана.
Ранее стало известно, какие правила
обяжут соблюдать казахстанцев на избирательных участках.
Всего в республике 10 060 избирательных участков, в том числе 66 избирательных участков при представительствах страны в 53 иностранных государствах.