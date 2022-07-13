Незаконную игру в рулетку организовал житель Алматинской области

Незаконную игру в рулетку с привлечением крупье организовал житель Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства Казахстана по финансовому мониторингу.

Сотрудники департамента АФМ по Алматинской области выявили незаконно установленные в нескольких игорных заведениях столы-рулетки без соответствующих разрешительных документов.

«Игровые залы расположены на территории Алматинской области с разрешением осуществления деятельности только для игровых автоматов.

Однако организаторами заведения с целью извлечения дохода использованы «рулетки», работающие с участием крупье, что является нарушением Закона РК «Об игорном бизнесе», так как участие представителей за игровыми столами разрешено только для казино», – пояснили в агентстве.

По данному факту ведется следствие. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.