Незаконную майнинговую ферму с оборудованием на 2,5 млрд тенге выявили в Карагандинской области
Органы финансового мониторинга выявили факт незаконной майнинговой деятельности в Карагандинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ РК.
"Вопреки требованиям Указа Президента РК "О создании СЭЗ "Сарыарка", а также Закона РК "О специальных экономических и индустриальных зонах" на территории СЭЗ была незаконно размещена майнинговая ферма. В рамках исполнения поручения Главы государства, касательно выявления майнинговых ферм, территориальным департаментом АФМ по Карагандинской области установлено, что в работе майнинговой фермы были задействованы 4 контейнера (40 тонных), в которых располагалось 1 173 единицы оборудования для майнинга", - говорится в информации агентства.
Оценочная стоимость всего оборудования достигает 5,87 миллионов долларов США или 2,5 миллиардов тенге, отметили в пресс-службе.
Зарегистрировано досудебное расследование в отношении председателя правления Специальной экономической зоны "Сарыарка" за злоупотребление должностными полномочиями.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Специальная экономическая зона "Сарыарка" создана для производства различного оборудования, машин и техники, металлургической промышленности, строительства, снабжения электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом.