Незаконную съемку дроном пресекли над парком боевых машин в Актобе

В Актобе на территории войсковой части 30238 начальник караула заметил квадрокоптер, осуществляющий съемку над парком боевых машин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Военного института Сил Воздушной обороны.
По тревоге была поднята группа быстрого реагирования, организован поиск летательного аппарата. Дрон и его владелец были обнаружены неподалеку от воинской части 30238.
По словам оператора, квадрокоптер был приобретен всего сутки назад и полет над территорией войсковой части был пробный. Так это или нет, будут выяснять правоохранительные органы. Полеты БПЛА над объектами обороны являются действиями, нарушающими закон "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации", а именно 31 и 33 статьи правового акта.
Прибывшие на место происшествия сотрудники военной полиции Актюбинского гарнизона установили, что летательный аппарат не имеет регистрации в Государственном реестре.
Задержанный оператор беспилотника был доставлен в ДВД Актюбинской области для дальнейшего выяснения обстоятельств. Как объясняет он сам, беспилотным летательным аппаратом он управлял впервые и не знал всех тонкостей закона.
"Но незнание законодательных норм не освобождает от ответственности", - отметили в Военном институте СВО.
В пресс-службе напомнили, что в Казахстане владельцы беспилотников должны получить письменное разрешение от Комитета гражданской авиации, свидетельствующее о том, что дрон поставлен на учет. Руководствуясь действующими статьями (31 и 35 от 2010 г.), летные схемы воздушных устройств, в том числе и дронов, в обязательном порядке согласовываются с уполномоченными органами национальной безопасности.
Оператор беспилотника заблаговременно должен предъявить летный маршрут и получить разрешение на использование воздушного пространства. Запрос отправляется в УВД Министерства обороны Казахстана. После утверждения летной схемы или маршрута полета, запрос направляется органам управления воздушным движением и службам полетно-информационного обслуживания.
За нарушение данных законодательных норм предусмотрено наказание по статье 563 КРКоАП. На основании положений данной стати физические лица наказываются штрафом в 10 МРП.
По тревоге была поднята группа быстрого реагирования, организован поиск летательного аппарата. Дрон и его владелец были обнаружены неподалеку от воинской части 30238.
По словам оператора, квадрокоптер был приобретен всего сутки назад и полет над территорией войсковой части был пробный. Так это или нет, будут выяснять правоохранительные органы. Полеты БПЛА над объектами обороны являются действиями, нарушающими закон "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации", а именно 31 и 33 статьи правового акта.
Прибывшие на место происшествия сотрудники военной полиции Актюбинского гарнизона установили, что летательный аппарат не имеет регистрации в Государственном реестре.
Задержанный оператор беспилотника был доставлен в ДВД Актюбинской области для дальнейшего выяснения обстоятельств. Как объясняет он сам, беспилотным летательным аппаратом он управлял впервые и не знал всех тонкостей закона.
"Но незнание законодательных норм не освобождает от ответственности", - отметили в Военном институте СВО.
В пресс-службе напомнили, что в Казахстане владельцы беспилотников должны получить письменное разрешение от Комитета гражданской авиации, свидетельствующее о том, что дрон поставлен на учет. Руководствуясь действующими статьями (31 и 35 от 2010 г.), летные схемы воздушных устройств, в том числе и дронов, в обязательном порядке согласовываются с уполномоченными органами национальной безопасности.
Оператор беспилотника заблаговременно должен предъявить летный маршрут и получить разрешение на использование воздушного пространства. Запрос отправляется в УВД Министерства обороны Казахстана. После утверждения летной схемы или маршрута полета, запрос направляется органам управления воздушным движением и службам полетно-информационного обслуживания.
За нарушение данных законодательных норм предусмотрено наказание по статье 563 КРКоАП. На основании положений данной стати физические лица наказываются штрафом в 10 МРП.