Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации/Gemini

С начала года в республике выявили 18 фактов незаконного строительства на поверхностных водных объектах, а также в водоохранных зонах и полосах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации



По каждому факту были возбуждены административные дела. В результате вынесены 18 судебных решений о наложении административных штрафов на общую сумму 12,7 млн теңге с принудительным сносом незаконно возводимого или возведенного строения.

«Бассейновые инспекции регулярно осуществляют проверки на предмет соблюдения требований водного законодательства. Также реализуются мероприятия в рамках принятой совместно с Генеральной прокуратурой Дорожной карты по борьбе с «черным рынком воды». А принятый в прошлом году Водный кодекс расширил полномочия бассейновых инспекторов и установил четкие требования по охране водных объектов», — сообщил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.