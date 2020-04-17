​Незаконный перевозчик

Вместе с представителем фармацевтической компании он производил доставку лекарственных средств из Актобе в Уральск. Хозяин машины «Хонда-Элюзион» не вызвал бы особого подозрения у дежуривших на блокпосту полицейских, если бы не пятеро пассажиров в салоне. При проверке оказалось, что у четверых из них нет соответствующих разрешительных документов на проезд блокпостов. В оправдание водитель ничего сказать не смог.

Как выяснилось, он собрал пассажиров, желающих вы­ехать в ЗКО, с помощью приложения «Индрайвер». Рассчитывал, что коль есть пропуск у него, то спокойненько вывезет их из города и заодно на этом неплохо заработает. Не вышло. На выезде из Актобе в хобдинском направлении, а конкретно у поселка Маржанбулак, он был остановлен. На пассажиров сразу же составили административные протоколы за нарушение режима чрезвычайного положения. Не остался без наказания за свою «предприимчивость» и водитель: на него также был составлен протокол за действия, провоцирующие нарушение общественного порядка в условиях чрезвычайного положения. Материалы направлены в специализированный административный суд Актобе для принятия решения.

Увы, данный случай за пос­ледние дни не единичный. Совместно с волонтерами только в начале текущей недели стражами порядка было пресечено 325 фактов нарушения режима, в том числе 63 человека подвергнуты аресту, наложено 117 штрафов, 60 предупреж­дений, 51 материал направлен в суд.