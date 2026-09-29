Незаконный реэкспорт зерна в страны Центральной и Южной Азии пресекли в ЗКО

Закон и Порядок
Дана Аменова
корреспондент

Для реализации схемы заранее регистрировались коммерческие организации на номинальных руководителей

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники Департамента АФМ по ЗКО пресекли схему серого импорта зерна с последующим экспортом в страны Центральной и Южной Азии под видом продукции казахстанского происхождения, сообщает Kazpravda.kz

По данным следствия, через территорию Казахстана экспортировано около 130 тыс. тонн зерна на сумму 11,2 млрд тенге. Поставки осуществлялись в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан.

Для реализации схемы заранее регистрировались коммерческие организации на номинальных руководителей. В дальнейшем между компаниями и отечественными крестьянскими хозяйствами оформлялись фиктивные договоры на приобретение зерна, что позволяло придавать ему вид казахстанского происхождения и применять льготный тариф при перевозке.

В частности, в схеме экспорта зерна использовались ТОО «Bakery Nan», «KazGrano», «Perfect Seed», «Weizen» и «Golden Grain Kazakhstan». В результате неуплаты транзитного тарифа ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» причинен ущерб в размере более 1 млрд тенге.

Кроме того, подозреваемые, стремясь избежать взыскания налоговой задолженности и исполнения обязательств перед кредиторами, выводили деньги со счетов подконтрольных экспортных компаний на счета аффилированных организаций, инициировав иски на банкротство. Указанные действия повлекли ущерб интересам государства на сумму 1,2 млрд тенге.

«По делу пять человек признаны подозреваемыми. Досудебное расследование окончено, участники процесса приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела», – добавили в АФМ.

Ранее Казахстан предложил Китаю расширить поставки сельскохозяйственной продукции, в том числе увеличить закупки зерновых и масличных культур. Перспективы сотрудничества обсудили в рамках 8-й Китайской конференции по торговле зерном. 

#ЗКО #АФМ #Азия #зерно #реэкспорт

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