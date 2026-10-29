Незаконный слив производственных отходов пресекли в Караганде

Закон и Порядок
Дана Аменова
корреспондент

На спецтехнику наложили арест и поместили ее на специализированную штрафстоянку. 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Караганде полицейские пресекли факт незаконного слива производственных отходов. К административной ответственности привлекли предприятие, занимающееся вывозом и управлением мусором, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД 

Нарушение выявили 27 октября во время планового патрулирования административного участка. Участковые инспекторы Кировского отдела полиции заметили ассенизаторскую спецмашину, из которой сливали отходы в не предназначенном для этого месте.

По итогам проверки владельца автотранспорта и компанию-перевозчика привлекли к ответственности в соответствии с законодательством. Кроме того, на спецтехнику наложили арест и поместили ее на специализированную штрафстоянку.

#МВД #Караганда #отходы #ЗИП #слив

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