Незаконный слив производственных отходов пресекли в Караганде

На спецтехнику наложили арест и поместили ее на специализированную штрафстоянку.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Караганде полицейские пресекли факт незаконного слива производственных отходов. К административной ответственности привлекли предприятие, занимающееся вывозом и управлением мусором, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

Нарушение выявили 27 октября во время планового патрулирования административного участка. Участковые инспекторы Кировского отдела полиции заметили ассенизаторскую спецмашину, из которой сливали отходы в не предназначенном для этого месте.

По итогам проверки владельца автотранспорта и компанию-перевозчика привлекли к ответственности в соответствии с законодательством. Кроме того, на спецтехнику наложили арест и поместили ее на специализированную штрафстоянку.