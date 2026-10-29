Незаконный цех по производству мясной продукции ликвидировали в СКО

Мужчину привлекли к ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность.

Фото: Polisia.kz

В Петропавловске на улице Жамбыла выявили незаконный цех по производству мясной продукции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Организатор, 41-летний житель города, пояснил, что закупал утиное мясо, перерабатывал и упаковывал его, после чего реализовывал продукцию через городские рынки.

Мужчину привлекли к ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность. Кроме того, сотрудники ветеринарной инспекции привлекли его к ответственности за нарушение ветеринарных норм.

Оценка безопасности условий, в которых осуществлялось производство, относится к компетенции органов санитарно-эпидемиологического надзора.

В полиции призывают граждан быть внимательными при покупке продуктов питания, проверять маркировку и требовать документы, подтверждающие происхождение и безопасность продукции.

