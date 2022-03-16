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Незаконный улов
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собкор по Восточно-Казахстанской области

В Восточном Казахстане обнаружили крупную партию нелегально добытого судака.

Новостью поделились в областном департаменте полиции. В Усть-Каменогорске при патрулировании объездной улицы Тогас сотрудники остановили грузовик под управлением 32-летнего жителя Тарбагатайского района. Кузов был забит мешками с рыбой. Как подсчитали полицейские, в автомобиле было 905 кг судака, по 30 кг щуки, сазана и сорожки, 119 кг леща. Всего – больше тонны.

– Водитель не смог предоставить документы, подтверждающие законность улова, – рассказал первый заместитель начальника ДП ВКО Елдос Закимов. – По данному факту ведется досудебное расследование по части 1 статьи 335 УК РК – незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений.

Судя по тому, что грузовик следовал из местности возле Зайсана, браконьеры орудовали на знаменитом озере. К слову, зайсанский судак считается 100% диетическим продуктом, мясо этой рыбы – чистый протеин, ни грамма холестерина. Восточноказахстанский судак пользуется повышенным спросом не только в Казахстане и у россиян, но и в Евросоюзе. Соответственно, всегда немало желающих нажиться на нем в обход закона. В целях сохранения запасов «голубого» богатства специалисты ежегодно, по согласованию с экологами, устанавливают промысловые квоты на Зайсан-Иртышском бассейне. Кроме того, каждую весну с середины апреля и до конца мая действует полный запрет на лов рыбы в период нереста.

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