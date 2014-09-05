Происшествия
Незарегистрированные автомобили проверит полиция Астаны
Полицейские столицы проводят рейды для выявления владельцев транспортных средств, прибывших из других регионов Казахстана и своевременно не поставивших свои автомобили на временный учет в регистрационных подразделениях УАП ДВД Астаны, сообщает пресс-служба департамента.

В настоящее время за указанные нарушения к административной ответственности привлечены около 60 водителей, которые оштрафованы на сумму более миллиона тенге. Согласно приложению к ПДД РК ("Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц и участников дорожного движения по обеспечению безопасности дорожного движения") механические транспортные средства, выбывшие с места постоянной регистрации на срок более 2 месяцев, должны быть временно зарегистрированы по прибытии на место назначения.

Эти же требования регламентированы "Правилами государственной регистрации транспортных средств и прицепов к ним в Республике Казахстан" и являются обязательными для всех юридических и физических лиц РК, иностранных юридических лиц и граждан, лиц без гражданства – собственников транспортных средств и их представителей.  Эксплуатация транспортных средств, не зарегистрированных в установленном порядке, запрещается.

"Однако зачастую водители,  прибывшие в Астану из других регионов Казахстана, попросту игнорируют эти требования, проживая в столице длительное время, не ставят свой автомобиль на временный учет.  В соответствии с административным законодательством Республики Казахстан в случае управления транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, в  сроки, указанные в приложении к ПДД, к лицу могут быть применены меры административного воздействия, предусмотренные частью 2 статьи 461 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях", – отмечают в ДВД столицы.

Согласно указанной статье управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, влечет штраф в размере 10 МРП. Вместе с тем за управление транспортным средством без госномера (или после запрещения его эксплуатации, или не зарегистрированным в установленном порядке), уполномоченное должностное лицо вправе задерживать, доставлять и запрещать эксплуатацию транспортного средства путем доставки его для временного хранения на специальные стоянки.

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