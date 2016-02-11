Спорт
Независимая антидопинговая комиссия создана в Казахстане
В Казахстане по инициативе Национального Олимпийского комитета создана Независимая антидопинговая комиссия по борьбе с допингом в спорте, передает Kazpravda.kz.

"Основной целью создания комиссии станет совершенствование системы антидопингового контроля и защита "чистых спортсменов" в Казахстане. Членами комиссии стали представители спортивного сообщества и неправительственных организаций, медицинские работники, юристы. Позднее мы также планируем включить в ее состав экспертов антидопингового движения международного уровня", – сообщил президент НОК Казахстана Тимур Кулибаев.

Казахстанская независимая комиссия будет работать в полном взаимодействии с Всемирным антидопинговым агентством (WADA). В этой связи глава НОК РК выразил уверенность, что такая "проактивная реакция на вызовы, стоящие перед современным спортом и международным антидопинговым сообществом в частности, несомненно, поможет улучшить работу Национальной антидопинговой организации (НАЦ), а также будет способствовать продвижению "спорта без допинга" в нашей стране".

По информации пресс-службы казахстанского НОК, на данный момент комиссия сосредоточит свою работу на обзоре текущей деятельности НАЦ и антидопинговой лаборатории, расположенной в Алматы, рассмотрит механизмы их взаимодействия с международными участниками антидопингового движения.

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