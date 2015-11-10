Независимое от иностранных операционных систем ПО разрабатывают в Томске
Марат Манаспаев
Импортозамещающий программный комплекс, независимый от иностранных операционных систем, разрабатывают специалисты Томского госуниверситета вместе с компанией "ЭлеСи", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Сибинфо.
"Университет вместе с промышленным партнером займется разработкой отечественного высокотехнологичного программно-инструментального комплекса для реализации систем управления технологическими процессами на базе свободного программного обеспечения. В проект будет вложено более 300 миллионов рублей, половина из них – субсидия государства, остальные 50 процентов – средства ЗАО "ЭлеСи", - отмечают в ТГУ.
Директор Научно-образовательного центра компьютерных наук и технологий ТГУ Александр Замятин сообщил, что данный программный комплекс будет создан без использования зарубежных компонентов.
"То есть это полностью отечественный импортозамещающий продукт. Перспективный ПК предназначен для создания автоматизированных систем управления, обеспечения сбора, обработки и хранения производственных и технологических данных, объединения их в единую информационную среду, решения задач планирования, распределения и контроля состояния производственного процесса в режиме реального времени, диспетчеризации производственного процесса", – говорит господин Замятин.
Директор по инновационному развитию ЗАО "ЭлеСи" Максим Костарев в свою очередь отметил, что сегодня в стране нет полнофункциональной версии создаваемого продукта. "Работа в данном направлении позволит конвертировать весь накопленный опыт и знания компании и университета в ПК, независимый от коммерческих операционных систем. Тем самым мы решим вопрос импортозамещения", – заявил он.
Разработка продукта будет вестись на базе Научно-образовательного центра компьютерных наук и технологий ТГУ.
Минэнерго предупредило казахстанцев о вирусной рекламе в соцсетях
Химическая промышленность Казахстана: что мешает конкурентоспособности?
Слова Абая звучат на венгерском
Молоко из золота? А ведь летом трава бесплатная...
Героев шахматной олимпиады торжественно встретили в Алматы
Чиновница в областном управлении образования потребовала прекратить ходить по кабинетам и не портить ей статистику
Необходим фискальный контроль?
Жилищная реформа обнажила кучу проблем жилищного фонда Костаная. И если весной головной болью председателей ОСИ были «плачущие» дырявые крыши и сырые подвалы, то под занавес лета всплыли новые «сюрпризы»
А снится нам… цена у дома
Контроль над пассажирскими и грузоперевозками усилят в Южном Казахстане
Туристов манит красота
Поэзия – властитель языка
«Бородатые» объекты Атырау
Юг. Перовск. До революции
Беда от шведских роботов
Казахстанки – в пятерке лучших
Отчет перед избирателями
Судьба Арала
На четвертые сутки...
В долине лотоса
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Экосистема инноваций
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Полицейского убили в Актау
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 августа
Новая жизнь Второго Павлодара
Кандидаты в сенаторы зарегистрированы
Казахстан устанавливает безвизовый режим с еще одной страной
Подкралась старость незаметно
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
В реальности маслихаты превратились в филиалы акиматов – директор Института евразийской интеграции
Извилистые пути туристических троп
Кто ж его снесет? Он же памятник!
Генсек ССАГПЗ – Смаилову: У стран Персидского залива большие планы по инвестированию в Казахстан
Казахстан начнет экспортировать мясо в Саудовскую Аравию
На речном причале судна отворчали...
Региональные сельхозярмарки стартуют в Нур-Султане – расписание
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой
По дороге из Суыксая
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Конституционный суд: риски и ожидания
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы