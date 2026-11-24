Независимость сохраняет значение важнейшего общественного ориентира, связанного не только с историей государственности, но и с восприятием современного развития Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КИСИ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного по заказу Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК с участием 8 105 респондентов.

Независимость одинаково значима для разных поколений: во всех возрастных группах респонденты называли ее в качестве наиболее важной личной ценности.

Полученные данные также показывают, что положительная оценка направления развития страны преобладает во всех основных социально-демографических группах. 93% граждан считают, что страна развивается в правильном направлении.

При этом наиболее высокий уровень поддержки наблюдается среди молодежи 18-29 лет, где суммарно показатель составил 95,1%.

Исследование также позволило определить, как граждане характеризуют ключевые направления развития страны. Наиболее высокие положительные оценки гражданами даны государственным мерам по укреплению единства и верховенства закона, развитию культуры, образования и науки.

Вместе с тем оценка направления развития страны тесно связана с восприятием способности государства реагировать на запросы граждан. Большинство тех, кто убежден, что государство слышит граждан и решает их проблемы, положительно отзываются о развитии Казахстана.

В частности, 82,4% респондентов положительно оценивают реализацию принципа «Слышащего государства». Наиболее высокие оценки дает молодежь 18-29 лет (89,6%). Среди граждан старше 61 года этот показатель тоже высокий и составляет 77,6%.

Таким образом,высокий уровень поддержки общего курса развития страны неразрывно связан с положительной оценкой гражданами проводимых в стране реформ.

Опрос общественного мнения проведен по заказу КИСИ с 5 октября по 5 ноября 2026 года. Объем выборки составил 8 105 респондентов старше 18 лет из 17 областей и городов республиканского значения Астаны, Алматы и Шымкента. Данные взвешены по численности населения регионов и полу.