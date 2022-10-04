Независимость в лицах

Архив Президента Республики Казахстан совместно с фондом «Отандастар» провели «круглый стол» и историко-документальную выставку «Архив и общество. Независимый Казахстан в лицах: Далелхан Жаналтай».

Встреча прошла в Национальной академической биб­лиотеке РК.

– Выставка посвящена столетию со дня рождения видного представителя казахской диаспоры за рубежом, общественно-политического деятеля Далелхана Жаналтая. Представленные архивные документы находятся на государственном хранении Архива Президента Республики Казахстан в личном фонде Жаналтая, – отметил заместитель директора Архива Президента РК Бейсенбай Жумабеков.

Далелхан Жаналтай родился 15 июня 1922 года в Алтайском районе (ныне Синьцзян-­Уйгурский автономный район, Китай). Окончил религиозное медресе, в 1937-м вместе с отцом совершил хадж. С 1940 года начал общественную деятельность. В 60-х годах эмигрировал в Турцию. Жаналтай – автор романа «Қилы заман, қиын күндер». Он занимался просветительской работой, правовой защитой казахов, кыргызов и уйгуров. Далелхан Жаналтай был полиглотом, наряду с казахским языком свободно владел арабским, китайским, русским, английским, урду и тюркскими языками.

В работе «круглого стола» приняли участие деятели казахской диаспоры за рубежом, қандастар, вернувшиеся в ­Казахстан, государственные и общественные деятели, профессорско– преподавательский состав и студенты вузов, родственники Далелхана Жаналтая.