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Независимый контроль
Ашим Темирхан, Жамбылская область

Вместе с агитационной кампанией, начавшейся еще в декабре прошлого года, идет подготовка избирательных участков и наб­людателей.

Как отметила председатель молодежного общественного объединения «Жастар-зерттеу» Парида Мамедова, одним из главных показателей демократичности выборного процесса является наличие подготовленных наблюдателей на избирательных участках. И в нынешнем году неправительственная организация намерена направить своих наблюдателей на 471 из 492 участков.

– Нами подготовлены 110 мобильных наблюдателей, которые в день выборов будут следить за соблюдением законности избирательного процесса сразу на нескольких участках, – сказала Парида Мамедова. – Их готовили во всех районах области и городе Таразе. Обучение проводилось по общепринятым международным стандартам наблюдения. Создан штаб, который призван координировать деятельность наблюдателей в предвыборный период и в день выборов.

Также в регионе подготовлены 206 наблюдателей от Гражданского альянса Казахстана, которые будут наблюдать за всеми процессами на избирательных участках с раннего утра до окончания подсчета голосов и вывода последнего протокола.

Председатель территориального объединения профсоюзов «Профсоюзный центр Жамбылской облас­ти» Бахтияр Караулов добавил, что Федерация профсоюзов Казах­стана также поддержала инициативу независимого наблюдения и подготовила 123 наблюдателя по региону и 82 – по Таразу.

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