Свежий выпуск Независимый контроль 5 января 2021 г. 10:09 Ашим Темирхан, Жамбылская область Вместе с агитационной кампанией, начавшейся еще в декабре прошлого года, идет подготовка избирательных участков и наблюдателей.Как отметила председатель молодежного общественного объединения «Жастар-зерттеу» Парида Мамедова, одним из главных показателей демократичности выборного процесса является наличие подготовленных наблюдателей на избирательных участках. И в нынешнем году неправительственная организация намерена направить своих наблюдателей на 471 из 492 участков. – Нами подготовлены 110 мобильных наблюдателей, которые в день выборов будут следить за соблюдением законности избирательного процесса сразу на нескольких участках, – сказала Парида Мамедова. – Их готовили во всех районах области и городе Таразе. Обучение проводилось по общепринятым международным стандартам наблюдения. Создан штаб, который призван координировать деятельность наблюдателей в предвыборный период и в день выборов. Также в регионе подготовлены 206 наблюдателей от Гражданского альянса Казахстана, которые будут наблюдать за всеми процессами на избирательных участках с раннего утра до окончания подсчета голосов и вывода последнего протокола. Председатель территориального объединения профсоюзов «Профсоюзный центр Жамбылской области» Бахтияр Караулов добавил, что Федерация профсоюзов Казахстана также поддержала инициативу независимого наблюдения и подготовила 123 наблюдателя по региону и 82 – по Таразу.