​Незаживающая рана

Ежегодно в нем принимают участие представители дипломатических миссий, этнокультурных и религиозных объединений, областных структур и общественность региона. После церемонии возложения цветов и минуты молчания аким области Нурмухамбет Абдибеков обратился к участникам мероприятия, напомнив историю нашей многонациональной страны.

Годы массовых политических репрессий стали самыми страшными страницами. Для казахского народа этот период начинается трагедией 30-х годов, когда печально известная политика «Малого Октября» нанесла страшный демографический удар по нации. Из 6 млн казахов свыше 2 млн погибли голодной смертью, 600 тыс. были вынуждены покинуть родную землю, спасаясь от голода и болезней.

– Залогом того, что времена беззакония никогда не повторятся на земле Казахстана, стал Указ Президента страны Нурсултана Назарбаева «Об установлении Дня памяти жертв политических репрессий». Этот акт Главы государства подтвердил приверженность нашей республики демократии, – подчеркнул глава региона.

На митинге выступил заместитель председателя – заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента РК Ералы Тугжанов. Он привел такие цифры: с 1937 по 1944 год в Казахстан были депортированы представители 62 народов.

– Мы смогли выжить вместе и показали миру, как может народное единство стать стратегическим ресурсом, – сказал Е. Тугжанов.

Внук политического репрессированного Николай Митяшин выразил признательность Главе государства за то, что был учрежден День памяти, и казахскому народу – за ту помощь, которую они оказали обездоленным и изгнанным из родных мест народам. После поминальной службы с участием мусульманского, православного и католического духовенства состоялось открытие нового памятного знака. Его установили в память о трагедии своего народа карачаевцы и балкарцы Казахстана – дети, внуки и правнуки тех, кого в годы войны депортировали с Кавказа.

На черном и сером мраморе изображены пики кавказских гор и падающий в обрыв поезд. Мраморная плита имеет глубокий скол – рваная незаживающая рана в памяти о трагедии. Об этом рассказала на казахском и русском языках поэтесса, член АНК Людмила Хочиева.

Культуролог Евгения Гаврилова обращает внимание, что каждый из 27 памятных знаков Спасского мемориала имеет национальные элементы. Такие памятники необходимы людям как напоминание о том, что не должно повториться. Казахстан проявил великую мудрость, предоставив землю под международный мемориал, куда приезжают поклониться жертвам тоталитарного режима разные народы.