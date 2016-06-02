​Незаживающая рана

Свежий выпуск
534
Наталья РЫЖКОВА, Караганда

Ежегодно в нем принимают участие представители дипломатических миссий, этнокультурных и религиозных объединений, областных структур и общественность региона. После церемонии возложения цветов и минуты молчания аким области Нурмухамбет Абдибеков обратился к участникам мероприятия, напомнив историю нашей многонациональной страны.

Годы массовых политических репрессий стали самыми страшными страницами. Для казахского народа этот период начинается трагедией 30-х годов, когда печально известная политика «Малого Октября» нанесла страшный демографический удар по нации. Из 6 млн казахов свыше 2 млн погибли голодной смертью, 600 тыс. были вынуждены покинуть родную землю, спасаясь от голода и болезней.

– Залогом того, что времена беззакония никогда не повторятся на земле Казахстана, стал Указ Президента страны Нурсултана Назарбаева «Об установлении Дня памяти жертв политических репрессий». Этот акт Главы государства подтвердил приверженность нашей республики демократии, – подчеркнул глава региона.

На митинге выступил заместитель председателя – заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента РК Ералы Тугжанов. Он привел такие цифры: с 1937 по 1944 год в Казахстан были депортированы представители 62 народов.

– Мы смогли выжить вместе и показали миру, как может народное единство стать стратегическим ресурсом, – сказал Е. Тугжанов.

Внук политического репрессированного Николай Митяшин выразил признательность Главе государства за то, что был учрежден День памяти, и казахскому народу – за ту помощь, которую они оказали обездоленным и изгнанным из родных мест народам. После поминальной службы с участием мусульманского, православного и католического духовенства состоялось открытие нового памятного знака. Его установили в память о трагедии своего народа карачаевцы и балкарцы Казахстана – дети, внуки и правнуки тех, кого в годы войны депортировали с Кавказа.

На черном и сером мраморе изображены пики кавказских гор и падающий в обрыв поезд. Мраморная плита имеет глубокий скол – рваная незаживающая рана в памяти о трагедии. Об этом рассказала на казахском и русском языках поэтесса, член АНК Людмила Хочиева.

Культуролог Евгения Гаврилова обращает внимание, что каждый из 27 памятных знаков Спасского мемориала имеет национальные элементы. Такие памятники необходимы людям как напоминание о том, что не должно повториться. Казахстан проявил великую мудрость, предоставив землю под международный мемориал, куда приезжают поклониться жертвам тоталитарного режима разные народы.

Популярное

Все
На Шымбулаке горит самый высотный рестобар в мире
Подросток на снегоходе протаранил толпу людей в Актобе: подробности происшествия
Из ада пламени: видео тушения пожара с экшен-камеры опубликовало МЧС
Жители Актау обнаружили жуткую свалку (видео)
"Облака" спасти не удалось: пожар на Шымбулаке потушили
В ВКО мать оштрафовали после того, как она уронила ребенка с балкона третьего этажа
"Продали за шесть баранов и 200 тенге": уроженец Узбекистана заявил на полицейских Жетысу
Отставной генерал стал президентом Чехии
Фестиваль красоты и моды среди особенных детей прошел в Астане
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Десятки тонн овощей, выращиваемых в теплицах, замерзли в Шымкенте и Туркестанской области
Школьника убили в Алматы
Коммунальщики Алматинской области жгут старые автомобильные покрышки, чтобы отогреть перемерзший водопровод
Новый вид мошенничества придумал житель Шымкента и успешно опробовал его на таксистах
Легализация иностранных автомобилей стартовала в Казахстане
В трагические дни января 2022 года Талдыкорган облетела тяжелая весть: совершено нападение на СИЗО
В Костанае мужчина сжег себя в подъезде жилого дома
Действительность нашей жизни – торговля людьми. Кто в зоне риска?
Казахстан возобновляет прямое авиасообщение с Азербайджаном
Чтоб и волки были целы, и копытные сыты…
Акушерки продали новорожденного за 1,5 млн тенге в Таразе (видео)
В режиме инфляционного таргетирования
На партийном поле перемены
Определилось итоговое место Казахстана в медальном зачете зимней Универсиады
Текущее состояние энергетических объектов многих регионов республики, тепловых и других сетей коммуникаций, находящихся под управлением частного бизнеса, требует не только отпуска тарифного «джинна из бутылки», но и комплексного подхода к решению накопившихся проблем в сфере жизнеобеспечения городов
Трое парней погибли в ДТП в Алматы
Мировая сенсация от Елены Рыбакиной
Два человека пострадали от взрыва газового баллона в Караганде
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Подросток из Хромтау скончался при странных обстоятельствах в лагере в Боровом
Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
Компании, управляющие жилыми многоквартирными домами, должны быть сертифицированы
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Девочку-подростка жестоко избили сверстницы в Талдыкоргане – комментарии полиции и акимата
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Инновации на развалинах аграрной науки
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане

Читайте также

Свежий выпуск
Сенаторы приняли участие в работе Парламентской Ассамблеи С…
Свежий выпуск
Бесконечная усталость. Как, наконец, перестать выгорать на …
Свежий выпуск
Паек блокадного хлеба
Свежий выпуск
Международную конференцию провели в библиотеке первого през…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]