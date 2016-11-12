​Нездоровый скандал

Это результат расследования специальной рабочей группы, созданной Министерством здравоохранения и социального развития для проведения комплексной проверки центра. Поводом для всестороннего изучения ситуации послужили фотографии, появившиеся в Интернете и вызвавшие шквал возмущения казахстанцев нечеловеческим обращением с пациентами психоневрологического диспансера. На них истощенные люди спят прямо на земле, без одежды разгуливают по территории, едят, сидя на земле. При этом сообщалось, что снимки якобы сделаны матерью одного из пациентов специального учреждения. Заместитель Премьер-Министра РК Имангали Тасмагамбетов поручил МЗСР разобраться в ситуации, сложившейся в психоневрологическом учреждении Туркестана. В комиссию вошли директор департамента социальных услуг МЗСР РК – председатель Ажар Толегалиева, заместитель директора НПЦ психиатрии МЗСР Николай Нигай и другие эксперты.

– Факт нечеловеческого обращения с пациентами центра оказания социальных услуг комиссия не подтвердила, а люди, изображенные на фото, проходят паллиативное лечение и находятся на последней стадии жизни, – озвучила в ходе пресс-конференции итоги проверки заместитель руководителя областного управления координации занятости и социальных программ Мадина Есимова. – Снижение веса пациентов с момента поступления не отмечено. Изображенные на фото­графиях – получатели услуг в этом центре. По своему психическому состоянию они не могут самостоятельно осуществлять действия без конкретного указания со стороны, они не самостоятельны в выборе своих действий.

Чиновница заявила, что фотоснимки были кем-то сфабрикованы. И мать одного из пациентов центра, утверждавшая ранее, что сама сфотографировала свободно разгуливавших по территории пациентов, призналась, что снимки ей передал один из сотрудников учреждения. К слову, встречи опекаемых в центре с родственниками проходят в специально отведенной для этого комнате. Попасть на территорию учреждения посторонние не могут. Зачем нужны были такие фотографии, пока не ясно. Скорее всего, эту историю породил нездоровый психологический климат в коллективе, которым 17 с лишним лет руководил один и тот же человек. М. Есимова заявила также, что рассматривается вопрос об ответственности, поскольку сам факт распространения фотографий пациентов учреждения нарушает требования Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» и Конвенцию о правах инвалидов.

По результатам проверок были выявлены фальсификация документов о квалификации психиатра, несоблюдение санитарно-гигиенических норм содержания пациентов. Рабочая группа установила, что предоставление медицинской помощи не на должном уровне повлияло на качество проведения социореабилитационных мероприятий.

Для устранения выявленных недостатков областным управлением координации занятости и социальных программ в Туркестан была направлена специальная группа, которая оказала практическую помощь сотрудникам по приведению в соответствие медицинских, бытовых, психологических услуг и санитарно-эпидемиологического состояния центра. В частности, благоустроены дополнительные комнаты, 34 пациента расселены в соответствии с нормами предоставления жилой площади. Она должна быть не менее пяти метров на одного человека. Этот норматив ранее не соблюдался. Наведен порядок в паллиативных палатах, стены и двери кризисной палаты по рекомендации рабочей группы обтянуты мягкой обшивкой. Из республиканского бюджета выделено 3,2 млн тенге для проведения ремонта.

– Ежеквартально все подобные учреждения отчитываются о выполнении всех обязательств, – отметила М. Есимова. – По бумагам получается, что все ведется на должном уровне, а на самом деле оказалось, что все-таки у них есть недостатки и нарушения. Получается, что эта сфера требует более тщательного контроля, ведь в области более 8 000 человек страдают психическими расстройствами.

Уже после пресс-конференции М. Есимова, протокольно изложившая итоги проверки, призналась, что пережила шок, увидев фотографии пациентов центра. И хорошо понимает состояние людей, чьи близкие и родственники изображены на фотографиях.