Незрячий Бородач и Звездочка

Высокий и статный молодой человек с бородой уверенно шел по аллее парка, под руку его держала хрупкая и маленькая девушка со звонким голосом. Они что-то оживленно обсуждали. Со стороны сразу и не подумаешь, что у ребят проблемы со зрением. Но Олег и Гульмира Щепетины – инвалиды первой группы по зрению.

Видеть весь мир в ярких красках Олег перестал несколько лет назад. Он занимался профессиональным спортом – пауэрлифтингом и армрестлингом. Недуг пришел внезапно, зрение начало стремительно падать. Лечение в самых лучших клиниках не принес­ло результата. Диагноз – атрофия зрительного нерва. Тогда Олега поддержали родители и друзья.

Нужно было жить дальше, учиться зарабатывать на жизнь. И в 2019 году Олег поступил на курсы массажистов в медицинский колледж. Здесь он познакомился с Гульмирой. Девушка с веселым характером и хорошим чувством юмора заставила биться сердце парня чаще.

У Гульмиры плохое зрение было еще в детстве из-за врожденной катаракты. Но шесть лет назад оно стало стремительно ухудшаться. Врачи обнаружили глаукому. Два года назад девушка перенесла операцию, во время которой произошло кровоизлияние в стекловидное тело, и мир перед глазами Гульмиры померк полностью... Однако маленькая и стойкая девушка не впала в отчаяние, а встреча с Олегом и взаимные чувства друг к другу лишь укрепили веру в себя.

По окончании курсов Олега приняли на практику в поликлинику «Жан-Ер», а после нее предложили остаться там на постоянной работе. А в прошлом году ребята решили создать семью.

И дату регистрации выбрали красивую, зеркальную – 22.02.2022.

С тех пор они всегда вместе. После работы Олег спешит домой – они снимают квартиру в микрорайоне «Карагайлы». Он во всем помогает своей возлюбленной. Хоть они и хорошо ориентируются в пространстве, но на приготовление обеда или ужина времени уходит больше.

Обязательно вместе слушают аудиокниги, гуляют по улицам Семея и снимают интересные видео, а потом размещают их в соцсетях. В основном видео тематические – как общаться и вести себя с незрячими и слабовидящими людьми. Причем съемку и монтаж ребята делают сами, без помощников. «А как?!» – спросите вы. Благодаря специальному приложению в мобильном телефоне, или, как называет его Гульмира, с помощью их «болтушки». Кстати, она же поможет им «прочитать» и эту статью.

– После того как мы с Гульмирой поженились, начали вести TikTok вместе. Гульмира сначала стеснялась выходить со мной в эфир, но со временем ей самой стало нравиться. И сейчас мы активно снимаемся, придумываем сценарии для видео. У нас даже есть свои ники, я – Незрячий бородач, а она – Звездочка, – рассказывает Олег. – Телефоном пользуемся с помощью специальной программы для незрячих TalkBack, которая нам все озвучивает. Загружаем видео в TikTok и другие социальные сети также с помощью программы.

Конечно, бывает, что окружающие не понимают их и задают не совсем корректные вопросы. К примеру, Гульмиру часто спрашивали: «А зачем вам маникюр, вы же не видите?» Хотя тот же самый маникюр Гульмира подбирает очень тщательно. Если предстоит какое-то событие, она готовит наряд, а затем говорит своему мастеру, какого цвета будет платье и какой к нему нужен маникюр. Все-таки любая девушка хочет быть неотразимой.

– Я даже стрелки себе на глаза рисовала. А потом приходилось звонить по видеозвонку кому-нибудь из родных и спрашивать, ровно сделала или нет, и они мне подсказывали, где нужно подправить, – смеется Гульмира.

Больше всего супруги мечтают сейчас о своем собственном жилье и копят на первоначальный взнос, чтобы оформить ипотеку. Гульмире хочется помочь супругу, найдя для себя постоянную работу. Пока она работает организатором мероприятий в обществе слепых, но эта работа временная.

Впрочем, ребята не унывают. От их жизнелюбия исходит какая-то особая энергетика, своим примером они доказывают, что отсутствие зрения – это не помеха жить, любить и работать.