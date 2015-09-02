Свежий выпуск Незваные гости Европы Адина НУРБЕРГЕН, подготовлено по материалам зарубежных СМИ

EURONEWS

Как сообщило агентство Euronews, в Будапеште жители города и мигранты, разместившиеся вблизи Восточного железнодорожного вокзала, в пятницу вечером собрались вместе, чтобы почтить память 71 беженца, которых нашли мертвыми в грузовике неподалеку от австрийско-венгерской границы. По данным следствия, обнаруженные мигранты были мертвы уже в течение приблизительно двух дней.

Агентство цитирует слова жителя Будапешта: «Это ужасно. Невозможно подобрать слова, чтобы описать ужас произошедшего. За это несут ответственность многие. И мы должны понять, что люди гибнут не только на тонущих кораблях в Средиземном море. В Венгрии этих людей на пути тоже поджидает опасность в грузовиках».

По информации следственных органов, в четверг в припаркованном на обочине автобана грузовике на востоке Австрии обнаружены тела 71 погибшего мигранта, предположительно из Сирии. Среди жертв – четверо детей и восемь женщин. По предварительным данным, смерть наступила в результате удушья.



НОВАЯ Газета

Российская «Новая газета» сообщает, что трагедия на австрийском автобане стала шоком для Европы. Впервые на территории Евросоюза случилась массовая гибель беженцев. До австрийской трагедии балканский трафик мигрантов, в отличие от средиземноморского маршрута, обходился без человеческих жертв. Морская же переправа на утлых суденышках от ливийского берега до Италии давно заработала печальную славу «дороги смерти» – утонувшие и пропавшие без вести на этом пути уже исчисляются тысячами.

Полиция Австрии в кооперации с венгерскими коллегами оперативно установила, что грузовик, ранее принадлежавший словацкой фирме по производству и доставке мясопродуктов, был в прошлом году продан и позже перерегистрирован в Венгрии на имя румынского гражданина. Уже на следующий день после трагедии задержали семь человек, из них троих оставили под арестом – венгра и двух граждан Болгарии. Представители полиции полагают, что это далеко не последние аресты, поскольку речь идет о разветвленной международной сети преступников, специализирующихся на нелегальной переброске беженцев из азиатских стран в Центральную Европу.

Контрабандная доставка нелегалов представляет собой сверхдоходный бизнес. Так, на африканском побережье местные дельцы за место в лодке берут от 500 до 800 евро. Путь из Турции в Европу через Балканы оценивается еще дороже. В Измире, например, мигрантам предлагают услуги по нелегальной доставке до Германии за 2 400 долларов. О размахе подпольного бизнеса свидетельствует своего рода рекламный проспект, который детально расписывает способы доставки, вид транспорта и расценки на каждом этапе балканского трафика.

Как подчеркивает «Новая газета», полиция европейских стран не сидит сложа руки. Практически ежедневно на дорогах Австрии и Германии полицейские останавливают для проверки десятки различных грузовиков и микроавтобусов с мигрантами. Только в Баварии за первое полугодие было зарегистрировано почти 1 300 случаев нарушений, связанных с нелегальной миграцией. В австрийских тюрьмах, дожидаясь суда, сидят около 300 перевозчиков нелегалов. Но, как справедливо заметил глава полицейского департамента австрийской земли Бургенланд, где была выявлена страшная находка, каждый грузовик не проверишь – их только по ставшему местом преступления автобану А4 ежедневно следует более 3 тыс. А на рефрижераторе перевозка беженцев для полиции – впервые в практике.

При этом Италия и Греция, не имея достаточных финансовых возможностей, фактически устранились от первичной регистрации беженцев («закрыв глаза», пропускают их дальше, вглубь старой Европы). Венгрия наряду с возведением пограничных сооружений на границе с Сербией ужесточает собственное миграционное законодательство. По-прежнему сохраняются острые разногласия по вопросу квот на мигрантов: Польша, Чехия, страны Балтии вообще отказываются их принимать, Словакия согласна пустить несколько сот человек…

Тем временем азиатский поток беженцев через Турцию продолжает нарастать, на македонской и венгерской границах тысячи отчаявшихся людей ищут малейшую возможность продолжить свой непростой путь к заветной цели. И никто не дает гарантии, что австрийская трагедия не повторится.



MKRU

Еще об одной трагедии сообщила газета «Московский комсомолец». Около пятидесяти тел нелегальных мигрантов, пытавшихся из Северной Африки попасть в Европу, обнаружено в трюме судна, перехваченного у берегов Ливии. При этом около 430 человек из тех, что находились на перехваченном судне, удалось спасти шведскому патрульному кораблю «Посейдон», который участвовал в спасательной операции Евросоюза в Средиземноморье.

По данным ООН, с начала нынешнего года более 2 тыс. человек погибли, пытаясь пересечь Средиземное море, чтобы добраться до европейских берегов.

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Как отмечает «МК», далеко не все европейцы с распростертыми объятиями ждут иммигрантов. В Венгрии полиция применила слезоточивый газ для разгона акции протеста в переполненном лагере для беженцев, находящемся на границе с Сербией. Мигранты отказались сдавать отпечатки пальцев во время регистрации, и это стало поводом для возникновения беспорядков. В августе венгерскую границу пересекли около 34 тыс. человек, большинство из которых хотят добраться до территории Германии – страны, наи­более привлекательной для беженцев.

Будапешт в связи с наплывом мигрантов начал возводить ограждение из колючей проволоки протяженностью в 175 км на границе с Сербией. Ранее похожие столкновения полиции с мигрантами произошли в Македонии (не являющейся членом ЕС). Территорию этой страны беженцы, прибывающие через Грецию, используют, чтобы проникнуть вглубь европейской территории. Входящая в Евросоюз Болгария на границе с Македонией в свете наплыва мигрантов разместила легкую бронетехнику.

В Германии, куда пытаются пробиться иммигранты, тоже все не так просто. На выходных в городе Хайденау в Саксонии немецкие ультраправые устроили антииммигрантские акции. Даже приехавшая в местный центр для беженцев Ангела Меркель подверглась освистыванию со стороны протестующих, называющих ее «предательницей». Сама глава германского правительства осудила действия праворадикальных националистов.

«Мы должны со всей ясностью заявить о нетерпимом отношении к тем, кто ставит под сомнение достоинство других людей», – заявила она.

По данным пограничного агентства Евросоюза Frontex, в первые семь месяцев текущего года количество прибывших мигрантов составило 340 тыс., что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как заявил исполнительный директор Frontex Фабрис Лежери, «это чрезвычайная ситуация для Европы, требующая, чтобы все государства – члены ЕС вмешались и поддержали национальные органы, занимающиеся приемом огромного количества мигрантов на своих границах».

Как ожидается, главы МИД и МВД европейских государств соберутся в октябре для того, чтобы обсудить проблему с беженцами и попытаться наметить единый подход к проблеме прибывающих в Европу мигрантов.



В Европе беженцам не рады

Столкнувшиеся в родных странах с тяжелыми условиями из-за мирового кризиса беженцы предпринимают отчаянные шаги, чтобы добраться до стран, где жизнь намного лучше. Однако европейцы, хотя и борются за соблюдение прав и создание человеческих условий жизни в странах «третьего мира», на своей территории демонстрируют весьма ограниченное гостеприимство.



BBC

По информации Русской службы BBC, число мигрантов, скопившихся у границ Евросоюза, уже в июле достигло рекордной отметки в 107 500 человек. Как отмечает агентство, со ссылкой на представителей Евросоюза, это наивысший показатель с 2008 года, когда начали вести подсчеты. Только в одной Германии число мигрантов, претендующих на политическое убежище, по итогам текущего года может составить 750 тыс. человек, говорится в официальных прогнозах. Ранее немецкое правительство оценивало вероятное число заявителей в 450 тыс. человек.

В прошлом месяце в одном только Гамбурге 5 700 человек подали заявление на получение статуса беженца; еще 7 000 человек обратились с этой просьбой в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

Текущие цифры гораздо выше рекорд­ных 480 тыс. заявлений, поданных в 1992 году в разгар боснийского кризиса.

Для размещения беженцев в городах Германии строят палаточные городки или переоборудуют спортивные залы. Однако социальная напряженность неуклонно растет: в нескольких регионах страны уже имели места стычки местных жителей и мигрантов.

Так, на северо-востоке Германии хостел, в котором проживали мигранты, забросали файерами. В городах на востоке страны прошли масштабные акции протеста. Тысячи людей выступили против расселения мигрантов в своих жилых районах, опасаясь того, что они называют исламизацией Европы.

Власти Евросоюза с трудом справляются с наплывом мигрантов в последние месяцы. Франция и Великобритания заявили, что подпишут соглашение, чтобы разрешить проблему мигрантов, скопившихся в Кале.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Антонио Гутьеррес призвал другие европейские страны также начать принимать к себе беженцев, поскольку в долгосрочной перспективе такой подход, по его мнению, принесет лучший результат.

«Мне надо каждый день строить новый многоквартирный дом, чтобы разместить их всех», – сказал штуттгартский министр по интеграции Билкай Еней.

Помимо Германии наплыв беженцев переживает Швеция. Как ожидается, убежища в этой стране в 2015 году может попросить до 80 тыс. человек.

Большая часть беженцев едет в европейские страны из охваченной гражданским конфликтом Сирии.

С начала года Средиземное море уже пересекли больше 240 тыс. человек. Мигранты добираются по морю до берегов Италии и Греции, а оттуда перебираются в другие европейские страны.

По данным ООН, только за одну последнюю неделю в Грецию въехала 21 тыс. человек.



Вопрос требует обсуждения

В Европе наплыв беженцев с высоких трибун именуют миграционным кризисом невиданных доселе масштабов. Политики делают громкие заявления, все чаще призывая к совместным действиям, к сотрудничеству между европейскими странами в решении проблемы миграции.



Информационное агентство России ТАСС

Как сообщило российское информ­агентство ТАСС, лидеры стран Евросоюза готовятся провести внеплановый саммит по проблеме беженцев. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном.

«Мы попросили министров внутренних дел как можно скорее проработать меры для возможного изменения системы предоставления статуса беженца, – сказала она. – Главы государств и правительств готовы, когда эта работа будет завершена, провести в случае необходимости внеплановый саммит».

В то же время, по ее словам, лидеры стран ЕС «должны быть в состоянии принимать определенные решения», поэтому следует дождаться итогов работы глав МВД по данной проблематике.

ТАСС уточняет, что ранее главы МИД Германии и Австрии призвали страны Евросоюза найти общее решение кризиса с беженцами. Как заявил на пресс-конференции министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, ЕС должен как можно быстрее выработать справедливую систему распределения беженцев.

«Страны, на которые ложится основная часть ноши, не справятся в одиночку. Нам нужны общие стандарты и про­цедуры», – считает он.

По словам Штайнмайера, этой теме будет посвящена значительная часть дискуссии в ходе саммита стран Западных Балкан в Вене.

Кроме того, председательствующий в Евросоюзе Люксембург накануне объявил о созыве внеочередного Совета ЕС по вопросу миграции 14 сентября.

