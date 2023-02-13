Ни денег, ни мотоцикла

Купить по бросовой цене мотоцикл или снегоход желающие нашлись. Только вожделенного «стального коня» они воочию не увидели, а вот своих денег лишились. В ходе ОПМ Anti-fraud сотрудники по борьбе с киберпреступностью ДП области Абай установили мошенника, обещавшего дешевую мототехнику в социальной сети Instagram.

22-летний парень предлагал за 800 тыс. тенге приобрести мотоцикл или снегоход. В ходе допроса злоумышленник свою вину отрицать не стал и пояснил, что деньги потратил на свои нужды. Мошенник задержан, устанавливается его причастность к аналогичным преступлениям.

По данному факту начато досудебное расследование.