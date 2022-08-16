Свежий выпуск Ни дня без медалей 16 августа 2022 г. 1:36 Дмитрий Норкин В Играх исламской солидарности в Турции принимают участие 4 200 спортсменов из 56 стран, и среди них, конечно же, выделяются казахстанские атлеты. Еще двумя золотыми наградами пополнилась копилка сборной Казахстана в очередной соревновательный день. Их обладателями стали пловцы Адильбек Мусин и София Абубакирова. Стилем баттерфляй они выступали на индивидуальных дистанциях на 100 и 50 м соответственно. «Золотое время», показанное Адильбеком, – 53,20 секунды. На втором месте Умит Жан Гюрес из Турции (53,45), замкнул тройку пловец из Узбекистана Эльдорбек Усмонов (53,79). Абубакирова выиграла главную медаль с результатом 27,17 секунды. Мариям Шейхализадешагшах из Азербайджана (27,25) и Алина Озкан из Турции (27,42) заняли второе и третье места. Стоит отметить, что в финал попала еще одна казахстанка Данэлия Дю. Со временем 28,34 секунды она стала пятой. Также в этот соревновательный день «бронзой» отметилась и Ксения Игнатова. На спине она взяла третье место с результатом 1,03:36. Золото и серебро здесь у хозяек игр. Отметим, что днем ранее еще одна представительница команды Казахстана по плаванию Аделаида Пчелинцева выиграла финальный заплыв на 50 м брассом. Она преодолела дистанцию за 31,71 секунды. Это время, кстати, стало новым рекордом Исламиады. Очередная медаль Казахстану досталась и в тяжелой атлетике. Ее нам принес Алексей Чуркин, который поднялся на вторую ступень пьедестала в весовой категории до 73 кг. В сумме двоеборья он поднял 315 (145 + 170) кг. Добавим, что ранее Зульфия Чиншанло стала первой в весовой категории до 59 кг. В сумме двоеборья наша спортсменка подняла 220 (95 + 125) кг. Также она завоевала «малые» золотые медали в «рывке» и «толчке». Золотую награду нам принес и Арли Чонтей, который стал лучшим в весовой категории до 55 кг. В сумме двоеборья он поднял 253 (114 + 139) кг. А Отепберген Алиев стал бронзовым призером в весовой категории до 61 кг. Спортсмен в сумме двоеборья показал 271 (120 + 151) кг. Елена Шалыгина, представлявшая страну в женской борьбе, завоевала «золото» в весовой категории до 65 кг. В финале казахстанка оказалась сильнее Элис Маноловой (Азербайджан). Добились мы наград и в таэквондо. Бауыржан Хасенов получил бронзовую медаль в весовой категории до 87 кг. Это уже третья медаль нашей команды в данном виде спорта. Ранее призерами стали Жасурбек Клычов и Жансель Дениз. Пред. След. Пред. След.