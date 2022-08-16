Ни дня без медалей

В Играх исламской солидарности в Турции принимают участие 4 200 спортсменов из 56 стран, и среди них, конечно же, выделяются казахстанские атлеты.

Еще двумя золотыми наградами пополнилась копилка сборной Казахстана в очередной соревновательный день. Их обладателями стали пловцы Адильбек Мусин и София Абубакирова. Стилем баттерфляй они выступали на индивидуальных дистанциях на 100 и 50 м соответственно.

«Золотое время», показанное Адильбеком, – 53,20 секунды. На втором мес­те Умит Жан Гюрес из Турции (53,45), замкнул тройку пловец из Узбекистана Эльдорбек Усмонов (53,79).

Абубакирова выиграла главную медаль с результатом 27,17 секунды. Мариям Шейхализадешагшах из Азербайджа­на (27,25) и Алина Озкан из Турции (27,42) заняли второе и третье места. Стоит отметить, что в финал попала еще одна казахстанка Данэлия Дю. Со временем 28,34 секунды она стала пятой.

Также в этот соревновательный день «бронзой» отметилась и Ксения Игнатова. На спине она взяла третье место с результатом 1,03:36. Золото и серебро здесь у хозяек игр.

Отметим, что днем ранее еще одна представительница команды Казахстана по плаванию Аделаида Пчелинцева выиграла финальный заплыв на 50 м брассом. Она преодолела дистанцию за 31,71 секунды. Это время, кстати, стало новым рекордом Исламиады.

Очередная медаль Казахстану дос­талась и в тяжелой атлетике. Ее нам принес Алексей Чуркин, который поднялся на вторую ступень пьедестала в весовой категории до 73 кг. В сумме двоеборья он поднял 315 (145 + 170) кг.

Добавим, что ранее Зульфия Чиншанло стала первой в весовой категории до 59 кг. В сумме двоеборья наша спортсменка подняла 220 (95 + 125) кг. Также она завоевала «малые» золотые медали в «рывке» и «толчке».

Золотую награду нам принес и Арли Чонтей, который стал лучшим в весовой категории до 55 кг. В сумме двое­борья он поднял 253 (114 + 139) кг. А Отепберген Алиев стал бронзовым призером в весовой категории до 61 кг. Спортсмен в сумме двоеборья показал 271 (120 + 151) кг.

Елена Шалыгина, представлявшая страну в женской борьбе, завоевала «золото» в весовой категории до 65 кг. В финале казахстанка оказалась сильнее Элис Маноловой (Азербайджан).

Добились мы наград и в таэквондо. Бауыржан Хасенов получил бронзовую медаль в весовой категории до 87 кг. Это уже третья медаль нашей команды в данном виде спорта. Ранее призерами стали Жасурбек Клычов и Жансель Дениз.