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​Ни дня без медали
Юрий Лифинцев

Последний день, как и все предыдущие, принес нашим спорт­сменам медаль. Бронзовым призером в групповой гонке нео­жиданно для многих стал Жандос Бижигитов, лишь на самом финише уступивший более престижные награды южнокорейскому спорт­смену Шангон Парку и Юсуфу Мохаммеду Мирзе из Объе­диненных Арабских Эмиратов.

В тот же вечер на официальном сайте Astana Pro Team были кратко подведены итоги континентального чемпионата. И они вполне удовлетворили руководство команды. Дело в том, что мужскую часть сборной Казахстана в Персидском заливе представляли именно гонщики «Астаны», выигравшие две золотые и одну бронзовую награды. Напомним, что на высшую ступеньку пьедес­тала почета после командной гонки поднялась наша шестерка – Алексей Луценко, Жандос Бижигитов, Дмитрий Груздев, Даниил Фоминых, Андрей Зейц и Бахтияр Кожатаев. Затем на третий день состязаний Дмитрий Груздев стал двукратным чемпио­ном Азии-2017, показав лучшее время в индивидуальной гонке на 38,4 км с раздельным стартом. И в самом конце чемпионата «бронзу» получил Жандос Бижигитов.

Поздравляя «Астану» с успехом на континентальном чемпионате, мы не можем не сказать и о том, что, помимо опытных профессио­налов, в Бахрейне спортивные цвета нашей страны с блеском представляли и женщины, и андеры, и юниоры. К примеру, Екатерина Юрайтис выиграла золотую медаль в индивидуальной гонке на время, а Юрий Натаров в этом же виде программы стал третьим среди андеров (если проще, среди молодых, до 23 лет, спортсменов).

В групповой гонке среди юнио­ров у наших земляков сразу две медали – золотая у Даниила Марухина, серебряная – у Игоря Джана. В групповой гонке среди андеров второе место занял казахстанец Евгений Гидич. В итоге – 5 золотых, 3 серебряные, 3 бронзовые награды и первое место в не­официальном командном зачете.

...Успешный чемпионат Азии-2017 – уже история. А на повестке у «Астаны» – многодневная гонка мирового тура «Париж – Ницца», которая стартовала вчера во Франции. В ней выступают казахстанцы Алексей Луценко и Руслан Тлеубаев, датчане Матти Брешель, Якоб Фульсанг и Михаил Вальгрен, бельгиец Лауренс Де Вриз, итальянец Рикардо Минали и эстонец Танел Кангерт.

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