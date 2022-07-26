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Ни дня без наград

Очередной успех отпраздновали казах­станские тяжелоатлеты, которые выиграли сразу три медали за один день на чемпионате Азии среди юношей и юниоров в столице Узбекистана Ташкенте.

Так, у юношей в весовой категории до 102 кг «золото» выиграл Никита Абдрахманов. Он показал лучший результат в обоих упражнениях: в рывке подняв 158 кг, в толчке – 196 и в сумме – 354 кг.

Также у юношей до 17 лет бронзовую медаль выиграл Жолтай Санжар, выступающий в весовой категории свыше 102 кг. В сумме двое­борья он поднял 306 (136 + 170) кг.

У юниорок до 20 лет «бронзу» чемпионата континента завоевала Динара Кипшакбай. Наша спорт­сменка выступала в весовой категории до 81 кг. Стоит отметить, что вдобавок к «большой» награде она выиграла еще две «малые», получив «серебро» за упражнение в рывке и бронзовую медаль в толч­ке. Результат казахстанской спорт­сменки – 200 (89 + 111) кг.

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