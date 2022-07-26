Свежий выпуск Ни дня без наград 26 июля 2022 г. 0:00 Очередной успех отпраздновали казахстанские тяжелоатлеты, которые выиграли сразу три медали за один день на чемпионате Азии среди юношей и юниоров в столице Узбекистана Ташкенте. Так, у юношей в весовой категории до 102 кг «золото» выиграл Никита Абдрахманов. Он показал лучший результат в обоих упражнениях: в рывке подняв 158 кг, в толчке – 196 и в сумме – 354 кг. Также у юношей до 17 лет бронзовую медаль выиграл Жолтай Санжар, выступающий в весовой категории свыше 102 кг. В сумме двоеборья он поднял 306 (136 + 170) кг. У юниорок до 20 лет «бронзу» чемпионата континента завоевала Динара Кипшакбай. Наша спортсменка выступала в весовой категории до 81 кг. Стоит отметить, что вдобавок к «большой» награде она выиграла еще две «малые», получив «серебро» за упражнение в рывке и бронзовую медаль в толчке. Результат казахстанской спортсменки – 200 (89 + 111) кг.