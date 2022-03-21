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Ни дня без праздника
Доброта Любовь
собкор по Туркестанской области и г.Шымкент

Торжества в Шымкенте начались задолго до наступления дня весеннего равноденствия.

Старт наурызовским мероприя­тиям дал караван, проехавший по главным улицам города. Его глашатаи зазывали на праздник весны и добра всех шымкентцев и гостей города. По обычаю предков торжества начинаются за неделю, позволяя каждому человеку выбрать в разнообразной программе что-то по душе. Не зря ведь считается, что Наурыз надо встретить правильно. Тогда в доме весь год будут благополучие и изобилие.

В первый день, обозначенный как Көрісу күні – День приветствий, гостей ждали в этноауле ShymQala. Здесь прошли театрализованные представления. Как и положено по исконным традициям Наурыза, после долгой зимы люди радовались встрече, обменивались приветствиями, дарили друг другу объятия и пожелания добра и процветания.

На следующий день горожане включились в работу по санитарной очистке города, коллективно высаживали деревья, принимали в подарок распустившиеся тюльпаны и луковицы цветка, являю­щегося символом Шымкента. Фестиваль цветов «Жайлау күні» продолжился выставкой-ярмаркой, на которой можно было приобрести саженцы зеленых насаждений и семена цветов, чтобы украсить ими свой двор или улицу.

Затем Шымкент погрузился в изучение истории – страны, города и своей семьи. По задумке организаторов, праздник Шежіре күні – День летописи предполагает особое внимание уделить изучению родословной, проявить уважение к родителям, старшим родственникам. Такой момент в череде праздничных дней имеет большое воспитательное значение, как и последовавший за ним Тарихқа тағзым күні – День исторической памяти.

В День добрых дел – Игі істер күні можно бесплатно побывать всей семьей в зоопарке, цирке и городских театрах. Творческие коллективы запланировали как дневные программы для детей, так и вечерние для взрослых.

Шымырлық пен шеберлік күні – День здоровья и мас­терства адресован тем, кто ни дня не может жить без спорта и физкультуры. Спортивная сос­тавляющая – обязательный атрибут Наурыза, во время которого на джайляу непременно устраивались соревнования по қазақша күрес.

Также в программе празднования Наурыза Ұлттық тағамдар күні – День национальных блюд. Для гурманов в этноауле ShymQala готовят 30-метровый қазы из конины, который потом, разделив на части, передадут в детские дома и Дом престарелых. Гастрономический фестиваль запланирован и на Арбате, где свое меню представят рестораны, а лучшие повара города проведут мастер-классы.

Главные празднества, посвященные Наурызу, развернутся во всех парках и скверах. Во время массовых гуляний гости смогут принять участие в концертных программах, спортивных играх, отведать наурыз-көже и зарядиться позитивной энергией на весь предстоящий год.

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