Ни клочка неучтенной земли! Свежий выпуск 413 Александр СКЛАБОВСКИЙ, Алматинская область

Как отметил в своем выступлении аким области Амандык Баталов, электронная земельная карта создана по поручению Главы государства Нурсултана Назарбаева для решения вопросов целевого и рационального использования земельного фонда Жетысу. Она будет размещена на сайте акима Алматинской области, и любой желающий в скором времени сможет, зайдя на этот ресурс, узнать интересующую его информацию, касающуюся какого-либо аспекта земельных отношений.

Презентацию электронной «Комплексной карты земельных угодий Алматинской облас­ти» для акимов городов и районов, представителей депутатского корпуса и СМИ провел руководитель областного управления земельных отношений Жолан Умаров. С помощью интерактивного экрана и масштабирования он показал аудитории территорию области в целом, территории отдельных районов и сельских округов, а также земельные участки произвольно выбранных крестьянских хозяйств. Особенность этой версии карты в том, что с помощью современных технологий картографирован буквально каждый уголок Жетысу и благодаря встроенным базам данных, предоставленным профильными госорганами, заложена информация о владельцах земельных участков, категории земель, особенностях их использования или неиспользования.

Выступившие затем руководители профильных ведомств осветили отдельные особенности заложенных в этот проект интерактивных возможностей, необходимых в повседневной работе для специалистов, а также внесли предложения по наполнению карты дополнительными данными. Так, на сегодня в комплексной карте представлена информация о землях семи основных категорий: сельскохозяйственного назначения; населенных пунктов; нужд промышленности, инфраструктуры и иного несельскохозяйст­венного назначения; особо охраняемых природных территорий, рекреационного и историко-культурного назначения; лесного фонда; водного фонда; земель запаса. Было предложено интегрировать в систему сведения по зонам отчуждения, водоохранным зонам, линиям застройки, красной линии и другим архитектурно-градостроительным позициям, чтобы избежать хаотичности в застройке и несоблюдения требований СНиПов.

Подводя итоги презентации, аким области Амандык Баталов подчеркнул, что в Жетысу не должно быть ни клочка неучтенной земли, а электронная карта поможет соответствующим ведомствам вести эффективный мониторинг использования земель, обеспечивать возврат неиспользуемых угодий государству, регулировать земельные отношения в решении вопросов инвестиционного развития региона.



