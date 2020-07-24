Ни масок, ни дистанции

В отношении администрации заведений, в чьи обязанности входит обеспечение строгого соблюдения санитарных норм, выписано 11 административных штрафов на общую сумму около 3 млн тенге.

В ходе служебной проверки, организованной руководителем отдела департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Сакеном Мельдебаевым, в районах и городах области на предмет соблюдения карантинного режима было проверено 32 объекта.

– Выявлено 11 торговых объектов, работающих с нарушениями. Основные из них: отсутствие масок у потребителей, санитайзеров в торговых точках, несоблюдение социального дистанцирования. По всем объектам вынесены протоколы об административных нарушениях по статье 425 Кодекса РК об административных правонарушениях (нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов). Сумма штрафов составила 2 958 630 тенге, – прокомментировал Сакен Мельдебаев.