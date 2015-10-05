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Ни одна из партий в Кыргызстане не получит большинства в парламенте – ЦИК КР
По итогам состоявшихся в Кыргызстане парламентских выборов, ни одна из партий не получит в законодательном органе нового состава большинства. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов республики, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

"Это следует из полученного партиями на выборах количества голосов", – заявили в ЦИК Кыргызстана. По данным ведомства, в состав парламента войдут шесть политических партий. Это социал-демократы, которые набрали 27% голосов, "Республика – Ата-Журт" (20,3%), партия "Кыргызстан" (12,7%), партия "Онугуу" (9,3%), партия "Бир-Бол" – (8,4%) и "Ата-Мекен" – (7,7%),приводит результаты выборов корреспондент агенства. 

"Для прохождения в состав парламента партиям необходимо было набрать не менее 7% голосов избирателей, принявших участие в голосовании", – напомнили в ЦИК. По словам ее представителя, на данный момент обработано более 99% бюллетеней, тем не менее "это только предварительные сведения". Официальные итоги ЦИК вправе объявить в течение двух недель.

В парламентских выборах участвовало 14 партий Кыргызстана.

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