Ни одна из зафиксированных попыток суицида не была связана с играми в соцсетях - МВД РК

Общество
384
Азамат Сыздыкбаев
Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов подтвердил отсутствие взаимосвязи между попытками и случаями суицида детей и членством в определенных сообществах в социальных сетях, передает Kazpravda.kz.

По его словам, с начала года в общей сложности зафиксировано 63 случая попытки суицида, в результате которых 15 детей нанесли себе телесные повреждения.

""Это проблема возникла у нас только в январе-феврале текущего года. За этот период мы зафиксировали 63 случая - заявления и сообщения нам поступали от родителей и педагогов - из них 15 детей нанесли себе телесные повреждения. Из них только в одном случае родственники высказывали предположение, что повесившаяся дома девушка играла в эту игру. Но в ходе следствия это пока не подтверждается", - отмечает он. 

Также, по его словам не установлено наличие связи с "Синим китом" и в прошлогодних случаях самойбиств несовершеннолетних.

"За прошлый год мы возбудили 44 уголовных дела, при которых имели место попытки суицида. К сожалению, 16 детей погибли. Мы провели расследование по всем фактам, и взаимосвязь случаев этих суицидов и вступления в недавно появившиеся сообщества не установлена" - сказал он.

Министр также предложил обязать владельцев ресурсов, расположенных вне зоны Казахстана, держать все данные на казахстанцев в нашей стране или работать через казахстанских провайдеров.

"Если мы сейчас хотим выявить чей-то адрес или какие-то данные, то мы должны в законодательном порядке отправлять запрос в ту страну, где находится этот сервер. Это очень длительный путь, поэтому если бы они находились у нас, мы бы могли быстрее принимать соответствующие меры", - объяснил Касымов.

Популярное

Все
Где живет Дед Мороз?
Сходите, Наталья, побрейтесь!
Новый год в объективе фотокорреспондентов «Казахстанской правды»
Вес фуры под контролем
Еще скорее, еще лучше
Новый очаг знаний
Мечты сбываются
Чудесное путешествие
Для недопущения пожаров
От сердца к сердцу
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
«Барыс» разгромил «Авангард»
Твори добро на всей Земле
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Не вылетевшим из Астаны пассажирам полностью возместят стоимость билета
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Дед Мороз – не роль, а миссия
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме
465 человек спасено и эвакуировано за прошедшие сутки в Казахстане
Еще один автобус с иностранцами опрокинулся в Актюбинской области
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Судебная система в контексте реформ
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
В борьбе за автономию и исконные земли
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Шынгыз-хан и генеалогия
Веками храня единство народа
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Арестован глава департамента экологии ВКО
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Через тернии к звездам
Алдар Косе и все-все-все
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Как шла борьба за независимость
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА

Читайте также

Сходите, Наталья, побрейтесь!
Где живет Дед Мороз?
Как Казахстан расширил свое присутствие в ЮНЕСКО, рассказал…
Пусть сбудутся заветные мечты!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]