Ни одна из зафиксированных попыток суицида не была связана с играми в соцсетях - МВД РК

Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов подтвердил отсутствие взаимосвязи между попытками и случаями суицида детей и членством в определенных сообществах в социальных сетях, передает Kazpravda.kz
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По его словам, с начала года в общей сложности зафиксировано 63 случая попытки суицида, в результате которых 15 детей нанесли себе телесные повреждения.
""Это проблема возникла у нас только в январе-феврале текущего года. За этот период мы зафиксировали 63 случая - заявления и сообщения нам поступали от родителей и педагогов - из них 15 детей нанесли себе телесные повреждения. Из них только в одном случае родственники высказывали предположение, что повесившаяся дома девушка играла в эту игру. Но в ходе следствия это пока не подтверждается", - отмечает он.
Также, по его словам не установлено наличие связи с "Синим китом" и в прошлогодних случаях самойбиств несовершеннолетних.
"За прошлый год мы возбудили 44 уголовных дела, при которых имели место попытки суицида. К сожалению, 16 детей погибли. Мы провели расследование по всем фактам, и взаимосвязь случаев этих суицидов и вступления в недавно появившиеся сообщества не установлена" - сказал он.
Министр также предложил обязать владельцев ресурсов, расположенных вне зоны Казахстана, держать все данные на казахстанцев в нашей стране или работать через казахстанских провайдеров.
"Если мы сейчас хотим выявить чей-то адрес или какие-то данные, то мы должны в законодательном порядке отправлять запрос в ту страну, где находится этот сервер. Это очень длительный путь, поэтому если бы они находились у нас, мы бы могли быстрее принимать соответствующие меры", - объяснил Касымов.