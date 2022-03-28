Ни одного смертельного случая от COVID-19 не зафиксировано за сутки в Казахстане

За сутки в Казахстане не зафиксировано ни одного смертельного случая от коронавируса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

В Казахстане за сутки не зафиксировано смертельных исходов от коронавируса.

На 28 марта лечение от КВИ продолжают получать 4 157 человек (–3 140+ и 1 017 КВИ-), из них в стационарах находятся 443 пациента, на амбулаторном уровне – 3 714 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 46 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппарате ИВЛ – 9 пациентов.

Заболеваемость пневмонией с признаками коронавирусной инфекции

26 марта зафиксировано 3 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 1 летальный исход, 14 человек выздоровели.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 88 606, летальных случаев - 5 352, выздоровевших - 82 237.