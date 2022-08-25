Ни работы, ни учебы

На протяжении трех лет филиал Ассоциации детских и молодежных организаций (АМИДО) в Семее ищет ответы на вопрос, как вовлечь категорию NEET в социум, дать им возможность трудиться и приносить пользу. По словам директора филиала Эльзиры Жунусовой, в категорию NEET входят самые разные группы молодых людей.

Вернуть молодежь в социум пытаются не только в нашей стране, но и во всем мире. Молодые люди нуждаются в работе и социализации, а государству нужно, чтобы каждый его гражданин приносил пользу обществу.

Им от 15 до 28 лет. Среди них те, кто не хочет работать или учиться, предпочитая серьезному делу развлечения. Одни сидят дома в декретном отпуске или не могут найти ту работу, которая бы их устраивала, а других работать не пускают родители… Их много среди нас – молодых людей категории NEET.

С одной стороны, это выходцы из малообеспеченных семей, сельская молодежь, фрилансеры, иждивенцы, молодые матери, находящиеся в декретном отпуске, а с другой – маргиналы.

Организация уже третий год работает с представителями категории NEET, привлекая к тес­ному сотрудничеству молодежные ресурсные центры городов и районов cемейского региона, НПО, центры занятости, филиа­лы палаты предпринимателей «Атамекен», отряды «Жасыл ел». Благодаря общим усилиям в области Абай удалось создать собственную базу данных, куда вошли 699 молодых людей, которых по той или иной причине можно отнести к категории NEET.

За время реализации проекта специалисты АМИДО совместно с Независимым социологическим центром Семея регулярно проводят опросы среди молодежи, выявляя ее проблемы, собирая предложения. Одно из основных направлений опроса – определение причин безработицы в молодежной среде. Их несколько, и некоторые из них сама молодежь и даже общественные организации решить пока не в силах. Тут нужна помощь на законодательном уровне, а также соответствующих министерств и ведомств.

В течение нескольких лет в ассоциации ведется тщательный мониторинг рынка труда, чтобы оказать помощь в трудоустройстве выпускников. Так, изучив все предложения по трудоустройству в прошлом году, общественники насчитали лишь единицы, где работодатель готов был взять на работу молодого человека без опыта работы.

Вот где камень преткновения – опыт работы не менее одного года, а то и трех, и даже пяти лет по специальности. Спрашивается: где выпускник вуза или колледжа мог получить этот опыт? Решить вопрос, скорее всего, можно, если пересмотреть квалификационные требования к соискателям. Кроме того, возможно, стоит вернуть практику прошлых лет, когда учеба в вузе засчитывалась как трудовой опыт работы.

Другую причину высоких показателей безработицы называет сама молодежь: это низкий уровень заработной платы для молодых специалистов.

Есть проблема и скрытой безработицы. Немало молодых людей, работая в крестьянских хозяйствах или на производстве, получают заработок в конвертах. При этом официально они нигде не числятся. Тут уже все на совести работодателя, который не хочет заключать трудовой договор, осуществлять налоговые отчисления в бюджет, а для работника – пенсионные отчисления и медицинскую страховку.

То, что молодые люди часто остаются один на один с проб­лемой поиска работы или получения профессии, – результат слабой информированности. Над исправлением этой ситуации и работают АМИДО и молодежный ресурсный центр региона. Для безработной молодежи они организуют диалоговые площадки с привлечением специалистов по трудоустройству и переобучению, открывают в городах и райо­нах специальные консультационные центры, где рассказывают о различных государственных программах, которые помогают казахстанцам трудо­устроиться, получить востребованную на рынке труда профессию или открыть собственное дело.

Одним из самых эффективных инструментов поддержки со стороны государства стала программа «Молодежная прак­тика» для выпускников колледжей и вузов в возрасте до 29 лет. Осваивая свою первую работу, они в течение шести месяцев набираются опыта, получая заработную плату в размере 30 МРП (95 400 тенге). В 2021 году молодежную практику в Семее прошли 374 выпускника.

Как рассказали в центре занятости акимата города Семея, на молодежную практику чаще всего отправляют юристов, медсестер, фельдшеров, учителей. Причем заявку на прием молодого специалиста могут подавать как государственные, так и частные организации и предприятия.

Есть и другие программы, нап­равленные на поддержку занятос­ти среди молодежи. Например, проект «Мое первое рабочее мес­то» для выпускников учебных заведений. Срок трудоустройства составляет 18 месяцев, а размер субсидии заработной платы, выплачиваемой молодому специалис­ту, – 30 МРП. После завершения проекта работодатель обязан трудоустроить специалиста на постоянное рабочее место на срок не менее года. При этом на одном предприятии можно создавать не одно, а несколько первых рабочих мест, главное, чтобы их количество не превышало порога в 20% от общего числа наемных работников.

Еще одно новое направление в государственных программах по содействию занятости молодежи – проект «Контракт поколений». В его рамках создается специальное рабочее место, которое в ближайшем будущем будет передано от действующего работника предпенсионного возраста новичку. То есть опытный коллега за полгода поможет молодому специалисту освоиться на рабочем месте, научит вести документацию, объяс­нит круг обязанностей, покажет, как и что нужно выполнять. Да и вообще, введет в коллектив, станет нас­тоящим наставником. Позже, когда наставник уйдет на заслуженный отдых, его молодой подопечный без страха, спокойно и уверенно продолжит выполнять его функции на производстве. Оплата труда – 30 МРП, и количество подобных рабочих мест в коллективе также не должно превышать 20% от общего числа.

В сельскую местность молодые специалисты могут выехать по программе «С дипломом – в село!». Для них государство предусмат­ривает единовременное подъемное пособие в размере 100 МРП, выдачу бюджетного кредита для приобретения или строительства жилья сроком до 15 лет со ставкой вознаграждения в размере 0,01%, до 1 500 МРП. При этом достаточно привлекателен и тот факт, что специалисты, работаю­щие в селе, получают 25-процентную надбавку к тарифным ставкам, действующим в городе.

Есть возможность начать собственное дело, используя государственные инструменты, предназначенные для поддержки предпринимательских инициа­тив. Это и программа «Дорожная карта бизнеса», и «Бастау Бизнес», по которым можно обу­читься на курсах предпринимательства, получить малый грант или взять льготный кредит для открытия собственного дела.

Как видим, возможностей для поиска работы у молодых людей достаточно, и помощь им оказывается повсеместно. Так почему же количество безработной молодежи не уменьшается?

По мнению специалистов, причин несколько, а одна из них кроется в семье…

Сегодня, как никогда ранее, мы наблюдаем открытый доступ к различного рода информации. Есть тысячи возможностей пройти обучающие курсы, вебинары, освоить новые востребованные на рынке труда профессии. Причем сделать это можно и в режиме онлайн. Молодежь может применить свои творческие способности в самых разных сферах.

Но все порывы детей, как правило, на корню пресекают их же родители, которые ставят перед ними задачу: ты в первую очередь должен обеспечить себя и свою будущую семью, обустроить дом, быт, творчеством же много не заработаешь. А ведь в детстве и отрочестве эти же самые родители поощряли занятия ребенка в кружках и секциях. И как оказалось, этот опыт их детям не пригодился.

По словам психологов, страх взросления часто возникает не у подростков, а у их родителей, отсюда и многие беды современной молодежи. Бывают случаи, когда родители говорят своим детям пос­ле получения диплома посидеть дома годик-другой. Чего ждать? Что работа сама найдется? Все это от привычки подчиняться и неумения вырабатывать собственное мнение. Кстати, трудовых навыков как таковых работодатель потом и не увидит, потому что большинство «ждунов» вообще не знает, что такое трудиться и зачем это все нужно.

Часто выбором будущей профессии занимаются родители, а не сам абитуриент. Из многолетних наблюдений преподавателей колледжей выяснился интересный факт: из 25 человек, которые приходят учиться в колледж, осознанный выбор профессии сделали самостоя­тельно не более 4–5. Остальных либо привели родители, либо они поступили учиться вместе с другом (подругой), либо есть грант на бесплатное профобу­чение или другие причины. Иными словами, по окончании колледжа по профессии будут работать именно те пятеро, кто этого действительно желал. Остальные найдут свою дорогу, но гораздо позже, потеряв драгоценное время.

Кстати, в колледжах семейского региона уже есть специа­листы, которые целенаправленно занимаются вопросами профориентации. Однако будет еще лучше, если подобные специалисты появятся в каждой школе. У них будет дос­таточно времени и возможностей выявить способности каждого ученика старших классов, заранее определить круг профессий и специальностей, где он может реализовать свой потенциал не только с успехом, но и с горячим желанием его добиться.