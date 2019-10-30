​Ни сосен, ни лося

Сотрудники природоохранной полиции выявили факт незаконной вырубки 106 сосен и задержали браконьеров в ходе ОПМ «Браконьер».

Так, на территории Кенесского учреждения лесного хозяйства Аккольского района совместно с сотрудниками регионального отдела Комитета лесного хозяйства и животного мира в 16 км от аула Кенес природоохранной полицией обнаружены 6 гильз 12-го калибра и туша убитого годовалого лося. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейскими были установлены и задержаны два жителя города Степногорска, у которых изъяты три ружья разных марок. Теперь проводится досудебное расследование с назначением ряда экспертиз.

А на территории Буландынского района в Чернореченском лесничестве на месте незаконной порубки 106 сосен был задержан 27-летний житель района. Сумма нанесенного ущерба составила 472 000 тенге. Досудебное расследование по час­ти 2 статьи 340 УК РК находится в производстве.

Еще один факт незаконной порубки 45 сосен был выявлен в Сандыктауском районе в ходе специальных рейдовых мероприя­тий в Маралдинском лесничестве. Здесь был задержан мужчина, ранее судимый за кражу, 44-летний житель села Новоникольское, временно не работающий. Срубленные деревья изъяты, а факт зарегистрирован в ЕРДР.

В целом за время проведения ОПМ «Браконьер» специально соз­данными мобильными группами выявлено 136 правонарушений природоохранного законодательства, из них нарушений правил охоты – 80. Также за нарушение порядка ношения, перевозки охотничьего оружия составлено 26 административных протоколов, изъято 4 охотничьих оружия.