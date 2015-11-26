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​Ни страха, ни совести
Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область

В полицию обратилась жительница села Златополье Бурабайского района, которая сообщила, что с нескольких могил пропали металлические ограждения. Сотрудники РОВД в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали двух жителей Щучинска 28 и 30 лет, которые в ходе расследования признались: они вывезли с кладбища 10 оград.

Полиция выяснила: свою «добычу» парни сдали в пункт приема металлолома и заработали на этом 18 тыс. тенге. В качестве вещественных доказательств были обнаружены и изъяты фрагменты нескольких ограждений. По факту кражи проводится досудебное расследование. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

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