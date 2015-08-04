Свежий выпуск Ни стыда, ни совести Ксения ЧЕРНИКА, Шымкент

Кроме того, надзорным органом здесь выявлено хищение бюджетных средств на сумму 3 млн 929,5 тыс. тенге. В частности, проверкой установлена недостача продуктов питания на 1 млн 337,4 тыс. тенге, подгузников – на 1 млн 884, 5 тыс. тенге. Недосчитались прокурорские работники также хозяйственных принадлежностей на 137 тыс. тенге и детских вещей на 570, 3 тыс. тенге. При этом на складе хранились просроченные продукты питания и лекарственные средства.

В целом по области за первое полугодие по вопросам применения законодательства о несовершеннолетних проведено 112 проверок, в ходе которых сотрудники надзорного ведомства выявили 3 686 нарушений законности. По их итогам рассмотрено 118 представлений, защищены права 4 820 несовершеннолетних, к различным видам ответственности привлечено более 968 лиц, возбуждено 4 уголовных дела.