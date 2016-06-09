Совсем недавно в кругу своих родных и близких в обстановке безоблачного, полного смеха и улыбок праздника я отметила свое 75-летие. Душой и сердцем я радовалась тому, что за праздничным дастарханом собрались мои родственники, чтобы поздравить меня с юбилеем, пожелать крепкого здоровья и долгих лет жизни. А главной основой этому нашему большому семейному празднику была обстановка стабильности в нашей стране, которая с каждым годом крепнет, несмот­ря на все трудности, что несет с собой экономический и финансовый кризис глобального масштаба, затрагивающий все уголки нашей планеты.

Но вот на нашу мирную и спокойную казахстанскую землю шагнула террористическая угроза, о которой мы слышали и видели только в сообщениях СМИ. События в Актобе для всех нас были сильнейшим шоком. У меня просто в голове не укладывается все произошедшее в этом городе. До боли в сердце обидно осознавать, что на нашей земле может произойти такое! У меня просто слов нет для того, чтобы выразить чувство возмущения по отношению к преступникам, которые своими действиями предприняли чудовищную по своей сути попытку внести дестабилизацию в нашу жизнь, нарушить мир и спокойствие на земле Казахстана.

А более всего мне, как верующему человеку, горько и обидно осознавать, что люди, предпринявшие попытку государственного переворота в нашей республике, взяли на вооружение радикальные религиозные взгляды и идеи, которые чужды любому здравомыслящему человеку. Ни умом, ни сердцем я не могу понять действия преступников, которые пролили кровь безвинных людей. Хочу обратиться ко всем казахстанцам, и особенно к нашей молодежи с призывом дать решительный отпор всем, кто хочет нарушить наше благополучие, посеять семена раздора, стремясь прийти к власти путем насилия с оружием в руках. Я молю Аллаха, чтобы он ниспослал на нашу землю мир и благоденствие и вселил разум в головы тех, кто, руководствуясь недобрыми помыслами, способен пойти на поводу деструктивных сил.

В своем телевизионном обращении к народу Казахстана Президент Нурсултан Назарбаев призвал всех нас сплоченно и всенародно противостоять террористической атаке со стороны радикальных религиозных сил, стремящихся к захвату власти. И можно быть уверенными, что народ Казахстана поддержит своего Елбасы и выступит единым фронтом против всех деструктивных сил, стремящихся нарушить нашу мирную жизнь.