​Ни умом, ни сердцем не понять

622
Какима МУКАШЕВА, пенсионерка, многодетная мать, с. Кзылегис, Зерендинский район, Акмолинская область

Совсем недавно в кругу своих родных и близких в обстановке безоблачного, полного смеха и улыбок праздника я отметила свое 75-летие. Душой и сердцем я радовалась тому, что за праздничным дастарханом собрались мои родственники, чтобы поздравить меня с юбилеем, пожелать крепкого здоровья и долгих лет жизни. А главной основой этому нашему большому семейному празднику была обстановка стабильности в нашей стране, которая с каждым годом крепнет, несмот­ря на все трудности, что несет с собой экономический и финансовый кризис глобального масштаба, затрагивающий все уголки нашей планеты.

Но вот на нашу мирную и спокойную казахстанскую землю шагнула террористическая угроза, о которой мы слышали и видели только в сообщениях СМИ. События в Актобе для всех нас были сильнейшим шоком. У меня просто в голове не укладывается все произошедшее в этом городе. До боли в сердце обидно осознавать, что на нашей земле может произойти такое! У меня просто слов нет для того, чтобы выразить чувство возмущения по отношению к преступникам, которые своими действиями предприняли чудовищную по своей сути попытку внести дестабилизацию в нашу жизнь, нарушить мир и спокойствие на земле Казахстана.

А более всего мне, как верующему человеку, горько и обидно осознавать, что люди, предпринявшие попытку государственного переворота в нашей республике, взяли на вооружение радикальные религиозные взгляды и идеи, которые чужды любому здравомыслящему человеку. Ни умом, ни сердцем я не могу понять действия преступников, которые пролили кровь безвинных людей. Хочу обратиться ко всем казахстанцам, и особенно к нашей молодежи с призывом дать решительный отпор всем, кто хочет нарушить наше благополучие, посеять семена раздора, стремясь прийти к власти путем насилия с оружием в руках. Я молю Аллаха, чтобы он ниспослал на нашу землю мир и благоденствие и вселил разум в головы тех, кто, руководствуясь недобрыми помыслами, способен пойти на поводу деструктивных сил.

В своем телевизионном обращении к народу Казахстана Президент Нурсултан Назарбаев призвал всех нас сплоченно и всенародно противостоять террористической атаке со стороны радикальных религиозных сил, стремящихся к захвату власти. И можно быть уверенными, что народ Казахстана поддержит своего Елбасы и выступит единым фронтом против всех деструктивных сил, стремящихся нарушить нашу мирную жизнь.

Популярное

Все
Токаев направил послания главам арабских стран
Воля народа – главный постулат в деле принятия новой Конституции
Аида Балаева поздравила соотечественников с Днем благодарности
Дипфейки и лжеинвестиции: Генпрокуратура раскрыла новые схемы киберпреступников
Президент поздравил казахстанцев с Днем благодарности
Казахстанская конькобежка установила историческое достижение на юниорском ЧМ в Германии
МВД внедряет информационную систему «Автошкола»
Более 12 тысяч человек собрал масштабный live-концерт на востоке страны
Глава государства поздравил председателя президиума Боснии и Герцеговины
Александр Овечкин забросил 998 шайб в НХЛ
Навигаторы предупредят водителей об аварийных участках в Костанайской области
Дети не должны страдать: Динара Закиева о гибели детей после авиаудара по Ирану
Казахстанские таеквондисты завоевали 11 медалей на международном турнире в Болгарии
Аида Балаева объявила о запуске конкурса кинопроектов в Казахстане
Благодарность как основа единства и общественного согласия
Глава государства внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке
Токаев поговорил по телефону с эмиром Катара
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Карло Анчелотти станет самым высокооплачиваемым среди тренеров сборных
Юные хоккеисты Astana Team выиграли международный турнир в Канаде
Учебник как инструмент успеха
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Назначен новый командующий региональным командованием «Оңтүстік» Нацгвардии МВД РК
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Известные казахстанцы поддержали новый проект Конституции
Михаил Шайдоров выступил на гала-концерте фигуристов Олимпиады
Нельзя сдержать слез: когда дорога к матери становится испытанием для сердца
Более 80 тысяч пользователей поддержали инициативу Общенациональной коалиции в соцсетях
Ключевой ценностью Конституции остается человек, его права и свободы - Евгений Больгерт
Новая Конституция – новые возможности
Президент наградил Михаила Шайдорова орденом «Барыс»
Новая архитектура доверия и развития
Начало Великого поста: календарь питания и ключевые даты
Трамп увеличил глобальную пошлину до 15% и обещает новые тарифы
«Это было бы замечательное путешествие»: американский фигурист Илья Малинин о Казахстане
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Притяжение Земли
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Новая Конституция – идеологический и правовой фундамент Справедливого Казахстана
О чем поведает Рашид ад-дин?

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]