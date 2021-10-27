Президент
"Ни в какие ворота не лезет" – Токаев о качестве строительства объектов
Глава государства посетил ежегодный международный технологический форум "Digital Bridge" на тему "Digital Era Lifestyle", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Заслушав участников встречи, Касым-Жомарт Токаев выступил с речью, отметив, что практическая, прикладная цифровизация — стратегическая задача и государственный приоритет страны.

В земельной сфере, как полагает Президент, цифровизация поможет решить проблемы с прозрачностью распределения земель и очередями.

Касым-Жомарт Токаев поручил полностью оцифровать выбор и выделение земельных участков под бизнес, ускорить работу по созданию Единого государственного кадастра недвижимости и ввести данную информационную систему в промышленную эксплуатацию не позднее первого полугодия 2022 года.

"Цифровые инструменты следует активно и масштабно внедрить для определения качества строительных работ. Основные строительные компании осваивают огромный объем государственных средств для строительства жилья, школ, больниц, дорог и других важных объектов большой социальной значимости. Но качество этих объектов, прямо скажем, зачастую "ни в какие ворота не лезет", вызывает большие сомнения. Это приводит к возмущению граждан. Поэтому Правительство должно обратить самое пристальное внимание на эту проблему и использовать цифровые инструменты", – сказал Глава государства.

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