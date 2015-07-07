Капитан казахстанской команды "Астана" итальянец Винченцо Нибали стал 15-м на четвертом этапе самой известной и престижной велосипедной гонки мира "Тур де Франс", сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Vesti.kz
.
Победу на данном этапе праздновал немецкий гонщик Тони Мартин из команды Etixx-Quick Step. Вторым финишировал его соотечественник Джон Дегенкольб из Team Giant-Alpecin, а третьим стал словак Петер Саган из Tinkoff-Saxo. Нибали, ставший лучшим из "Астаны", проиграл победителю три секунды. Стоит отметить, что капитан "Астаны" на данном этапе предпринял несколько атак, но все они были пойманы конкурентами.
В общем зачете в лидеры вышел Мартин, который опустил на второе место британца Криса Фрума из Team Sky. Теперь Фрум проигрывает Мартину 12 секунд. Нибали уступает лидеру "Тур де Франс" одну минуту и 50 секунд.